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Fuertes lluvias provocan el derrumbe del techo de una tienda en Nueva Jersey

La lluvia que rompió la ola de calor en el noreste de Estados Unidos provocó el lunes el derrumbe de parte del techo de una tienda en Nueva Jersey.

Jiyan Patel, de 2 años, extiende la mano hacia los chorritos de agua mientras juega en la fuente del Legion Park, en Owensboro, Kentucky, el lunes 6 de julio de 2026. (Alan Warren/The Messenger-Inquirer vía AP)
Jiyan Patel, de 2 años, extiende la mano hacia los chorritos de agua mientras juega en la fuente del Legion Park, en Owensboro, Kentucky, el lunes 6 de julio de 2026. (Alan Warren/The Messenger-Inquirer vía AP) AP

Dos personas quedaron atrapadas brevemente entre los escombros en el BJ’s Wholesale Club de Ocean Township, pero lograron salir, y no se reportaron heridos, según la policía del condado de Monmouth.

Se reportaron lluvias con inundaciones en partes de la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey, mientras varias rondas de tormentas atravesaban la zona el lunes, poniendo fin a una ola de calor que afectó a gran parte del área la semana pasada.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió el domingo sobre el golpe de calor y compartió ubicaciones de piscinas y centros de enfriamiento. Pero para el lunes, instaba a la gente a abandonar de inmediato los apartamentos en sótanos si veían que el agua subía en sus viviendas.

Las fuertes lluvias dejaron autos varados en caminos inundados en todo el norte de Nueva Jersey, y el agua se metió en negocios y al menos un hospital.

“No es nada demasiado serio”, comentó el capitán de la policía de Lakewood, Leroy Marshall.

La lluvia y las tormentas rompieron el domo de calor que se instaló sobre gran parte del noreste de Estados Unidos la semana pasada.

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, estableció el jueves un récord de 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). Las temperaturas mínimas en muchos lugares apenas bajaron de 27 °C (80 °F), lo que impidió que la gente se refrescara incluso por la noche.

La temperatura en LaGuardia se mantuvo el lunes con la lluvia apenas por debajo de 21 °C (70 °F).

Las autoridades de Nueva Jersey investigaban al menos 29 muertes la semana pasada que posiblemente estuvieron relacionadas con el calor. Las personas fueron halladas muertas en la calle o en viviendas sin aire acondicionado. Tenían entre 30 y 80 y tantos años, indicó el comisionado del Departamento de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington.

Se necesitarán autopsias y otras investigaciones antes de que las muertes se atribuyan oficialmente al calor, señaló Washington.

Otros estados no han anunciado posibles muertes por el calor.

También tormentas severas se desplazaron desde Michigan hasta la costa este mientras la ola de calor cedía durante el fin de semana.

En Michigan, dos niños, de 8 y 12 años, fueron encontrados muertos el sábado en un garaje después de que, al parecer, se intoxicaran con los gases de escape de un generador durante un corte de energía relacionado con una tormenta, informó la policía de Sumpter Township.

Alrededor de 370.000 personas seguían sin electricidad en todo el país, en su mayoría por los daños de las tormentas, según poweroutage.com.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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