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Fuertes lluvias paralizan Estambul, causan inundaciones y dos muertos

ESTAMBUL (AP) — Un fuerte aguacero paralizó Estambul, anegó viviendas y carreteras y causó la muerte de al menos dos personas. Los rescatistas trabajaron durante la noche para sacar a cientos de personas varadas en sus lugares de trabajo, mientras que los transeúntes ayudaron a muchas otras.

Vehículos circulan por una carretera parcialmente inundada durante un fuerte aguacero en Estambul, el 14 de octubre de 2026. (Omer Hamza Yildiz/DIA Photo via AP)
Vehículos circulan por una carretera parcialmente inundada durante un fuerte aguacero en Estambul, el 14 de octubre de 2026. (Omer Hamza Yildiz/DIA Photo via AP) AP

Las intensas lluvias inundaron viviendas y negocios y anegaron carreteras y pasos subterráneos el miércoles por la noche, dejando vehículos varados y provocando un caos vial en la mayor ciudad de Turquía.

La prensa local reportó dos fallecidos. Un menor de 14 años murió electrocutado tras pisar un charco en un parque del distrito de Fatih, y una persona de 34 años resbaló en una acera del distrito de Sariyer y se golpeó la cabeza.

El jueves por la mañana se registraban todavía precipitaciones intensas.

La municipalidad de Estambul indicó que algunas zonas registraron la mayor cantidad de lluvia desde 1985.

La oficina del gobernador señaló que las clases quedaban suspendidas el jueves y que algunos empleados estatales quedarían en licencia. Aconsejó a los residentes quedarse en casa a menos que el desplazamiento fuera absolutamente necesario y pidió a quienes viven en apartamentos en sótanos que pasaran la noche en otro lugar.

Además, se prohibió el tránsito de motocicletas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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