Fuertes lluvias e inundaciones matan al menos a 62 personas en el norte de India

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El gobierno estatal indicó que 46 personas resultaron heridas y que más de 1.000 viviendas sufrieron daños después de tres días de intensas precipitaciones que provocaron inundaciones en varios distritos.

Las autoridades cerraron las escuelas el lunes en partes del estado, incluida la capital, Lucknow, mientras equipos de rescate trasladaban a personas de zonas inundadas a lugares más seguros. Se recomendó a los residentes evitar desplazamientos innecesarios por áreas anegadas y mantenerse alejados de ríos, arroyos y desagües con corrientes rápidas.

Atul Kumar Singh, científico principal del Centro Meteorológico Regional en Lucknow, señaló que se esperaba que las lluvias disminuyeran a partir del lunes, a medida que se debilitaba un sistema meteorológico sobre la bahía de Bengala. Agregó que podría continuar una lluvia ligera en las zonas oriental y occidental del estado hasta el martes.

Las inundaciones también afectaron al estado oriental de Odisha, donde más de 75.000 personas fueron evacuadas a zonas más seguras, informaron funcionarios.

En el vecino Nepal, 21 personas murieron en incidentes relacionados con el clima desde el jueves hasta el domingo, informó la agencia de gestión de desastres del país. Cinco personas seguían desaparecidas y otras cinco resultaron heridas, mientras que las inundaciones y los aludes de tierra dañaron 194 viviendas.

Nepal se está recuperando de las devastadoras inundaciones de agosto que causaron la muerte de más de 1.400 personas y dejaron a casi 6.000 desaparecidas.

—— Los periodistas de The Associated Press Binaj Gurubacharya, en Katmandú, Nepal, contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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