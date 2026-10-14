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Fuertes lluvias e inundaciones en Estambul obligan a cerrar escuelas

ESTAMBUL (AP) — Escuelas cerraron, empleados públicos no pudieron ir a trabajar y muchos habitantes tuvieron que quedarse en casa el miércoles en Estambul debido a inundaciones provocadas por fuertes lluvias.

Las inundaciones en Estambul, Turquía, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Egecan Ozguner)
Las inundaciones en Estambul, Turquía, el 14 de octubre del 2026. (AP foto/Egecan Ozguner) AP

Reportes de medios indicaron que el aguacero inundó viviendas y comercios y anegó carreteras y pasos subterráneos, dejando vehículos varados y causando caos vial en la ciudad de unos 16 millones de habitantes. No hubo reportes de lesiones graves.

En un distrito, transeúntes rescataron a una mujer que era arrastrada por una calle por las aguas, según mostraron imágenes obtenidas por la televisora NTV. Los bomberos rescataron a otra persona que estaba atrapada dentro de un sótano inundado, señaló el reporte.

Las imágenes mostraron varios autos estacionados siendo arrastrados por las inundaciones en otro vecindario.

La oficina del gobernador informó que la educación se suspendería por un día el jueves, y que los empleados públicos con discapacidad y las madres con niños pequeños quedarían en licencia. Aconsejó a los residentes permanecer en casa a menos que viajar fuera absolutamente necesario y pidió a quienes viven en apartamentos en sótanos pasar la noche en otro lugar. Usar motocicletas quedó prohibido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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