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Fuertes lluvias del fin de semana frenan 2 incendios en Georgia, pese a nuevos focos

BRUNSWICK, Georgia, EE.UU. (AP) — Las fuertes lluvias ralentizaron el avance de dos extensos incendios forestales en el sur de Georgia durante el fin de semana, lo que permitió a los equipos avanzar algo en la contención de los siniestros que han destruido más de 100 viviendas.

La fotografía, facilitada por la Oficina del Gobernador Brian Kemp, muestra el humo producido por un incendio forestal en el condado Brantley, Georgia, el viernes 24 de abril de 2026. (Oficina del Gobernador Brian Kemp vía AP)
La fotografía, facilitada por la Oficina del Gobernador Brian Kemp, muestra el humo producido por un incendio forestal en el condado Brantley, Georgia, el viernes 24 de abril de 2026. (Oficina del Gobernador Brian Kemp vía AP) AP

Aunque la lluvia ayudó a las labores de extinción, no fue “ni de lejos suficiente para apagar los incendios” y los equipos respondieron el domingo a 10 nuevos focos en todo el estado, afectado por la sequía, informó el lunes la Comisión Forestal de Georgia.

El incendio más grande, el Pineland Road Fire, ha calcinado más de 130 kilómetros cuadrados (50 millas cuadradas) y al menos 35 viviendas en una zona del estado poco poblada y densamente arbolada, a unos 56 kilómetros (35 millas) al norte de Florida, que también enfrenta incendios forestales. La zona ha estado llena de árboles muertos altamente combustibles y otra vegetación desde que el huracán Helene abrió una senda destructiva hacia el norte en septiembre de 2024.

El segundo más grande, el Highway 82 Fire, arde desde el 20 de abril a unos 97 kilómetros (60 millas) al noreste. Ha destruido al menos 87 viviendas y ha arrasado más de 90 kilómetros cuadrados (35 millas cuadradas ), según cifras difundidas el lunes. Sólo está contenido en un 6%.

“El incendio básicamente duplicó su tamaño anoche”, escribió el administrador del condado Brantley, Joey Cason, en una publicación de Facebook el domingo. “Es un evento de incendio dinámico que se verá afectado por el viento”.

Las autoridades creen que el incendio de Highway 82 se originó cuando un globo de papel aluminio golpeó líneas eléctricas energizadas. Eso creó un arco eléctrico que encendió material combustible en el suelo. Consideran que el incendio de Pineland Road comenzó por chispas de una operación de soldadura.

Esta primavera arde una cantidad inusualmente grande de incendios forestales en todo el sureste. Los bomberos han estado combatiendo más de otros 150 incendios forestales solo en Georgia y Florida.

Los científicos señalan que la amenaza de incendios se ha intensificado por una combinación de sequía extrema, vientos racheados, cambio climático y árboles muertos y otra vegetación.

No se han reportado muertes ni lesiones por incendios en Georgia. Pero en el norte de Florida, el bombero voluntario James “Kevin” Crews, de la policía del condado Nassau, murió el jueves por la noche tras sufrir una emergencia médica no especificada cuando sofocaba un incendio de matorrales.

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Martin reportó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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