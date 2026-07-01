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Fry y Hedges conectan jonrones y los Guardianes vencen 9-4 a los Rangers en el final de la serie

CLEVELAND (AP) — David Fry y Austin Hedges conectaron jonrones, y los Guardianes de Cleveland derrotaron el miércoles a Texas 9-4 para poner fin a la racha de seis victorias consecutivas de los Rangers.

Austin Hedges felicita a su compañero de los Guardianes de Cleveland Matt Festa al final del juego ante los Rangers de Texas el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Phil Long)
Austin Hedges felicita a su compañero de los Guardianes de Cleveland Matt Festa al final del juego ante los Rangers de Texas el miércoles primero de julio del 2026. (AP Foto/Phil Long) AP

El novato Chase DeLauter sumó tres hits para los Guardianes, que reciben a los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Americana, en una serie clave de cuatro juegos que comienza el jueves.

Fue la sexta vez esta temporada que Cleveland anota al menos nueve carreras en un juego, un inusual estallido ofensivo para un equipo que en junio anotó la segunda menor cantidad de carreras (87).

El venezolano Elias Díaz conectó un jonrón por los Rangers, que atravesaban su racha más larga de victorias como visitantes desde 2017. Ezequiel Duran añadió tres hits.

El cuadrangular de tres carreras de Fry llegó durante una segunda entrada de cinco carreras. Hedges también impulsó tres carreras, incluido su jonrón de dos carreras en la octava entrada.

Bryan Rocchio anotó con un toque de bola de squeeze de Hedges y el venezolano Gabriel Arias llegó al plato por un lanzamiento descontrolado del abridor de los Rangers, MacKenzie Gore (5-7), antes de que Fry conectara una recta con cuenta de 2-2 y la enviara apenas por encima de la barda entre el jardín derecho y el central para poner el marcador 5-0.

DeLauter batea de 18-8 con cuatro carreras impulsadas en cuatro juegos desde que regresó de la lista de lesionados. Amplió la ventaja de Cleveland a 6-3 en la séptima con un sencillo al jardín derecho para remolcar a Steven Kwan, quien abrió la entrada con un triple.

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