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Frustran paso de vehículo con explosivos en vía del suroeste de Colombia antes de jura presidencial

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades informaron el miércoles que un vehículo cargado con explosivos fue interceptado en una de las principales vías del suroeste de Colombia que conecta con Cali, donde tendrá lugar el viernes la jura presidencial del conservador Abelardo de la Espriella.

El presidente electo Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López)
El presidente electo Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López) AP

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en la red social X que en las últimas horas la policía “interceptó y neutralizó” de manera controlada un autobús acondicionado con explosivos en la vía Panamericana. No detalló si en el vehículo había algún pasajero.

El funcionario señaló que las primeras investigaciones apuntan como presunto responsable a la disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, uno de los hombres más buscados del país.

La facción de “Iván Mordisco” es la más numerosa de las disidencias surgidas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre las FARC y el Estado.

Sánchez ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos, aproximadamente 156.800 dólares, por la ubicación y captura de a quien solo identificó como “Max Max”, quien forma parte de la facción de “Iván Mordisco” y estaría detrás de los explosivos encontrados.

El vehículo fue encontrado en el marco del operativo de seguridad desplegado por la fuerza pública en el suroeste del país, especialmente en las zonas aledañas a Cali, de cara a la posesión presidencial a la que asistirán presidentes de la región y delegaciones diplomáticas.

De la Espriella ha prometido arreciar los operativos militares contra los grupos armados ilegales, con los que cerrará las mesas de negociación de paz adelantadas por el presidente saliente Gustavo Petro.

Sánchez aseguró que la interceptación del vehículo indica que el dispositivo de seguridad “está funcionando para garantizar la tranquilidad de los colombianos y la seguridad de la posesión presidencial”.

Las medidas incluyen el despliegue de 11.000 uniformados antiexplosivos, operaciones especiales, artillería, vigilancia, transporte y evacuaciones. También apoyo aéreo y la restricción para sobrevolar drones debido a que suelen ser usados por los ilegales para lanzar explosivos.

FUENTE: AP

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