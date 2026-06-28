Freeman y Betts impulsan a los Dodgers en triunfo 4-2 sobre los Padres

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Mookie Betts, arriba, de los Dodgers de Los Ángeles, salta sobre Freddy Fermin (54), de los Padres de San Diego, luego de lanzar a primera para completar un double play durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 28 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy) AP

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo y con el mejor récord de las Grandes Ligas con 54-30, ampliaron su ventaja a 10 juegos sobre los Padres en la División Oeste de la Liga Nacional.

Los equipos volverán a enfrentarse de jueves a domingo en el Dodger Stadium.

El dominicano Manny Machado conectó un jonrón ante Emmet Sheehan con un out en la cuarta para empatar el juego 1-1. Fue el 15to vuelacercas de Machado en la temporada.

King, quien permitió un sencillo productor al jardín izquierdo de Shohei Ohtani hacia la banda contraria con un out en la tercera, se metió en problemas de inmediato en la quinta cuando otorgó una base por bolas para abrir la entrada a Alex Freeland. Logró que Chuckie Robinson elevara una línea para out, pero permitió que los siguientes cuatro bateadores se embasaran.

Ohtani recibió base por bolas y el cubano Andy Pagés fue golpeado por un lanzamiento para llenar las bases, antes de que Freeman conectara foul a tres lanzamientos consecutivos y luego negociara la base por bolas en el noveno pitcheo para impulsar a Freeland. Betts pegó un sencillo al centro para remolcar a Ohtani y Pages para una ventaja de 4-1 y sacar del juego a King.

Sheehan (4-5) se recuperó tras perder cada una de sus cuatro aperturas anteriores. Limitó a los Padres a una carrera y dos hits en cinco entradas, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

El venezolano Edgardo Henriquez lanzó la novena para su primer salvamento. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP