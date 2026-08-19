americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Frederico7 crea su propio universo en el álbum “Brasileirôu”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A veces son necesarias décadas de camino para llegar a la meta. En el caso del cantautor independiente brasileño Frederico7 esta travesía se ha concretado con su primer álbum de larga duración, “Brasileirôu”.

Esta imagen publicada por Lions Lair Records muestra la portada del álbum Brasileirôu de Frederico7. (Lions Lair Records via AP)
Esta imagen publicada por Lion's Lair Records muestra la portada del álbum "Brasileirôu" de Frederico7. (Lion's Lair Records via AP) AP

Tras su EP debut “Exotico Americano”, de 2019, pasaron años antes de que visitara su adorada Brasil por la pandemia, su ritmo de vida y otras situaciones personales. Pero un viaje de vuelta inició nuevamente su búsqueda por un álbum.

En su primer disco, Frederico7 hablaba de su experiencia como migrante, entre Brasil, México y Estados Unidos. En “Brasileirôu” esta condición evoluciona y se desarrolla para crear un lenguaje propio que fusiona bossa nova, samba, jazz, música africana y orquestal.

La familia de Frederico7 es de origen africano, portugués e indígena. Sus abuelos maternos eran de una zona rural de Bahía, su madre fue madre soltera, era una “aventurera, artista y mística”, dijo, que migró a la gran ciudad de Sao Paulo donde nació él en 1975, cuando todavía existía la dictadura militar.

Sin embargo, se mantenía cercano a su familia en Bahía, por lo que creció conociendo los dos extremos de Brasil, entre la urbe y el campo.

De niño era muy tímido, pero cuando encontraba un escenario, como una mesa, empezaba a cantar imitando a Sidney Magal. Ya en la adolescencia comenzó a escribir poesía y, entre sus ancestros, hubo un bisabuelo trovador en Bahía, pero no estudió música formalmente hasta su época universitaria, cuando tomó clases de guitarra clásica.

“La música nació en mí”, dijo en entrevista con The Associated Press desde Texas.

En su álbum, Frederico7 canta un poco en español, ya que tiene una relación profunda con México. Vivió en la capital mexicana cuando tenía 18 años y después otra temporada entre Durango y Monterrey. Sus dos hijas son mexicanas y llegó a Austin, Texas, por México.

Todo comenzó cuando su familia, incluyendo a su madre y su padrastro, se mudaron a México para trabajar ahí. Frederico7 tenía curiosidad de vivir en Estados Unidos y así lo inscribieron en una escuela de Texas; quería ser cineasta.

En la década del 2000 formó parte de la banda mexicana Gandalla, con la que lanzó un par de discos. Más recientemente, ha producido eventos culturales y se ha desempeñado como educador artístico. Su faceta como solista es el resumen de todas estas experiencias.

“‘Brasileirôu’ tiene canciones y meditaciones y un proceso de integración con las experiencias y con todo lo que vivimos políticamente en estos años”, dijo.

Además de la guitarra, Frederico7 toca percusiones y bajo. Su álbum reúne canciones de los últimos 20 años como “Chamego”, “Filhos de Xangô” y “Brasileirôu” con letras que abordan temas como la paternidad, la memoria, el exilio, las incertidumbres o enfrentar la muerte.

“Soy un poeta filósofo que compone canciones”, dijo Frederico7. “Quiero honrar tradiciones, pero a la vez hacerlo con mi historia, con construir el mundo que ha sido mi vida”.

El álbum fue producido y mezclado por el ganador del Latin Grammy, Beto Martínez, con arreglos y orquestación de Pedro Dom, otro galardonado con el Latin Grammy. En la percusión brasileña tiene al maestro Luiz Coutinho, además de otros músicos de Austin y Brasil.

Las percusiones se grabaron sin edición digital. Otro aspecto importante es la improvisación y la libertad a pesar de tener recursos limitados.

“Esta inteligencia emocional del brasileño de improvisar, de sobrevivir ante racismo, ante las luchas políticas o la falta de dinero”, señaló. “Esta resiliencia es lo que estoy celebrando yo con estas canciones porque me han dado las herramientas”.

La portada fue creada por Vivienne J. Forte, la esposa de Frederico7, con plantas y animales del trópico, incluyendo una pantera. La calidez de la música del álbum, que logra transportar al escucha a Brasil, se contrapone con la añoranza de estar a kilómetros de esa tierra, como vive Frederico7.

“Es una invitación para ustedes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia personal, tenemos nuestras dualidades”, dijo Frederico, quien se presentará este fin de semana en el Rosette Theater de Austin. “Es honrar este portal”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como nuevo territorio de EEUU y desafía a Irán

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y desafía a Irán

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter