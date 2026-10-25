Freddy Peralta pasa de héroe en Milwaukee a rival en la Serie Mundial

El pitcher de los Rays de Tampa Bay Freddy Peralta se toma una foto con un aficionado antes del juego 2 de la Serie Mundial ante los Cerveceros de Milwaukee el sábado 24 de octubre del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

El dominicano por fin está en el Clásico de Otoño. Los Cerveceros también. Solo que en bandos opuestos.

Incluso con un uniforme distinto, Peralta ha recibido ovaciones del público de Milwaukee mientras sus Rays de Tampa Bay intentan impedir que los Cerveceros ganen su primer título de la Serie Mundial. Peralta abrirá el Juego 3 el lunes en St. Petersburg, Florida después de que Milwaukee tomó ventaja de 2-0 en la serie.

“Es un poco raro”, comentó Peralta el sábado. “He estado tratando de concentrarme en lo que tengo que concentrarme porque incluso cuando salí ayer a practicar, toda la gente, todos los aficionados aquí (me) estaban mostrando cariño, gritando mi nombre. Además, cuando fui al bullpen anoche, me decían: ‘Todavía te queremos’. Es increíble”.

Quizá esta extraña situación sea la manera más apropiada de concluir la temporada de altibajos de Peralta.

Peralta tuvo marca de 5-9 con efectividad de 4.99 con los Mets de Nueva York antes de que lo enviaran a Tampa Bay en fecha límite de cambios. Poco más de dos meses después, fue nombrado el jugador más valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Tampa Bay ha ganado cada una de las últimas nueve aperturas de Peralta. En ese lapso, registró una efectividad de 0.90, la mejor de las Grandes Ligas. Peralta ha permitido dos carreras en 16 2/3 entradas en esta postemporada.

“Siento que con nosotros, de alguna manera, ha vuelto a ser Freddy Peralta”, manifestó el mánager de los Rays, Kevin Cash.

Brilla con los Rays tras batallar con los Mets

Peralta tuvo marca de 70-42 con efectividad de 3.59 con los Cerveceros de 2018-25, y fue seleccionado dos veces al Juegos de Estrellas. Le quedaba solo un año de contrato cuando los Cerveceros lo canjearon en enero por el lanzador Brandon Sproat y el infielder Jett Williams.

Mientras los Mets batallaban esta temporada, Peralta atravesó uno de los peores tramos de su carrera. Permitió siete carreras en 5 1/3 entradas en una derrota 8-3 en Milwaukee el 20 de julio, lo que hizo que su efectividad subiera a 5.01.

“Sabíamos que cuando nos enfrentó (con) los Mets, ese no era él”, señaló el lanzador de Milwaukee Brandon Woodruff. “Podía verlo a simple vista. Lo había visto lanzar prácticamente cada pitcheo en las Grandes Ligas hasta este año”.

Le preguntaron a Peralta el sábado qué salió mal en Nueva York.

“A veces yo mismo me hago la misma pregunta”, respondió Peralta. “No trato de poner excusas ni nada de eso. Lo bueno es que físicamente me sentía muy bien. Estaba tratando de dar lo mejor de mí como siempre, y me preparé como debía prepararme. Pero no sé. Por alguna razón, las cosas no me estaban saliendo”.

Peralta tuvo otra aparición con los Mets antes de que lo enviaran a Tampa Bay por un paquete de prospectos que incluía al jardinero Aidan Smith, al infielder Émilien Pitre y al lanzador Gary Gill Hill.

El repunte de Peralta con Tampa Bay no fue inmediato.

Permitió 17 carreras en 21 1/3 entradas en sus primeras cuatro apariciones con los Rays, mientras su efectividad subía a 5.11. Pero a partir de ahí se encendió y terminó con marca de 5-2 y efectividad de 3.25 en 10 aperturas de temporada regular con Tampa Bay.

Cash le atribuye a Peralta el mérito de comunicar lo que necesitaba hacer para mejorar y luego salir a hacerlo. A medida que mejoró la velocidad de su recta, también lo hicieron sus resultados.

“Está en su elemento, hombre”, expresó el mánager de los Brewers Pat Murphy. “Ese es ‘Fastball Freddy’. El cambio ha estado genial, un lanzamiento en el que trabajó mucho aquí y mejoró”.

Peralta quiere darle a los Rays su primer título de la Serie Mundial, incluso a costa de su exequipo.

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FUENTE: AP