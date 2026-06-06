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Freddie Freeman pone fin al juego con jonrón y Dodgers superan 1-0 a Angelinos

LOS ÁNGELES (AP) — Freddie Freeman disparó un jonrón al abrir la parte baja de la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles superaron el miércoles a los Angelinos de la misma ciudad, en el primer juego de la Serie del Freeway.

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, es empapado con la hielera por Alex Call, luego de batear un jonrón ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, es empapado con la hielera por Alex Call, luego de batear un jonrón ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Freeman prendió un lanzamiento del exrelevista de los Dodgers Kirby Yates (0-2) con cuenta de 3-2, y mandó la esférica por encima de la barda del jardín central.

Fue recibido por sus compañeros en el plato. Los aficionados corearon: “¡Freddie! ¡Freddie!”

Los Dodgers venían de quedar sembrados en el terreno por un jonrón en Arizona la noche del jueves. Freeman terminó el viernes con dos hits y una base por bolas.

Blake Treinen (3-1) se llevó la victoria como relevista con una novena entrada en blanco.

Los Dodgers superaron a los Angels 31-3 al ganar los primeros tres enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada. El primer juego de la serie, el viernes en el Dodger Stadium fue muy cerrado —cada equipo conectó tres hits.

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