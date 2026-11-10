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Franz Wagner anota 33 puntos, su máximo de la temporada, y Magic vence 107-100 a Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Franz Wagner logró 33 puntos, su número máximo de la temporada, además de aportar siete rebotes y siete asistencias a la causa del Magic de Orlando que venció el martes 107-100 a los Kings de Sacramento.

El alemán Franz Wagner, alero del Magic de Orlando, festeja en el partido ante los Kings de Sacramento, el martes 10 de noviembre de 2026 (AP Foto/Justine Willard)
El alemán Franz Wagner, alero del Magic de Orlando, festeja en el partido ante los Kings de Sacramento, el martes 10 de noviembre de 2026 (AP Foto/Justine Willard) AP

Anthony Black anotó 26 unidades para que Orlando cortara una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Wagner, quien sumó 30 puntos y 11 asistencias el sábado, en una derrota 126-119 ante Golden State, encestó 10 de 21 tiros de campo y acertó 10 de 10 desde la línea de tiros libres. Black aportó siete rebotes, cinco asistencias y cuatro robos.

Sacramento ha perdido cuatro seguidos en general y tiene marca de 0-6 en casa esta temporada.

Zach LaVine encabezó a los Kings con 31 puntos al acertar 10 de 16 en tiros de campo, incluidos 6 de 9 en triples. Darius Acuff Jr. encestó cuatro triples y terminó con 29 puntos.

Acuff, de 19 años, suma 288 puntos, la mayor cantidad de cualquier novato en los primeros 11 partidos de una temporada desde que Michael Jordan anotó 289 para los Bulls de Chicago en 1984.

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