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Francia investiga posibles lazos con Irán tras frustrar ataque con bomba cerca de Bank of America

PARÍS (AP) — Las autoridades francesas investigan un presunto vínculo con Irán después de frustrar un atentado con bomba el fin de semana fuera de un edificio del Bank of America en París, indicó el lunes el ministro del Interior.

Las autoridades sospechan que podría haber un vínculo con Irán debido a similitudes con otros intentos de ataque recientes en Europa de los que un grupo proiraní se atribuyó el mérito, señaló el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

Agentes de la policía de París vieron a dos sospechosos el sábado por la mañana que llevaban una bolsa de compras cerca de las instalaciones del Bank of America en el distrito 8 de la capital francesa. Desde entonces, tres sospechosos han sido detenidos y la fiscalía nacional antiterrorista abrió una investigación por presuntos delitos relacionados con el terrorismo.

Las autoridades establecen un “vínculo directo” con Irán porque el “modus operandi es en todos los aspectos similar a acciones que se han llevado a cabo en Holanda y en Bélgica”, declaró Nuñez en la radio francesa RTL el lunes por la mañana.

En esos casos, hubo reivindicaciones de un grupo proiraní que “los vinculó con el conflicto” en Oriente Medio, indicó.

El grupo, conocido en Telegram con el nombre Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que se traduce como el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha, también se atribuyó la autoría de un ataque la semana pasada en Londres, donde cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía fueron incendiadas.

“Típicamente, los servicios de inteligencia de este país (Irán) operan de esta manera: utilizan intermediarios, una serie de subcontratistas, a menudo delincuentes comunes, para llevar a cabo acciones muy específicas dirigidas a intereses de Estados Unidos, a los intereses de la comunidad judía o a figuras de la oposición iraní”, explicó Nuñez.

Nuñez indicó que las autoridades francesas han reforzado la seguridad en torno a personalidades y lugares clave desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, incluida la protección personal de algunos miembros destacados de la oposición iraní.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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