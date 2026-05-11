Francia corteja a la África anglófona en una cumbre en Kenia

El presidente francés Emmanuel Macron, izquierda, y su homólogo keniano William Ruto, derecha, participan en la sesión juvenil "África Adelante, Creación en Movimiento", durante la Cumbre África Adelante en la Universidad de Nairobi, Kenia, el lunes 11 de mayo de 2026. (Foto AP/Brian Inganga) AP

Pero se espera que Francia utilice la cumbre de dos días llamada África Adelante, que copreside, para impulsar una nueva política hacia África que se centre más en países anglófonos y ofrezca lo que denomina una “asociación entre iguales”. Su nuevo acuerdo de defensa con Kenia marca la dirección que espera seguir.

Francia ha mantenido durante mucho tiempo una política de influencia económica, política y militar sobre sus antiguas colonias, conocida como Francáfrica, que incluía mantener a miles de soldados en la región. Pero tras años de críticas de mandatarios y partidos de oposición en esos países por lo que describían como un enfoque humillante y autoritario, Francia se ha visto obligada a retirar a la mayoría de esas tropas.

A la cumbre —la primera de Francia en un país africano anglófono— asistirán más de 30 jefes de Estado y de gobierno, incluidos de países francófonos. El presidente francés Emmanuel Macron dijo a su llegada el domingo que Francia puede discrepar con los gobiernos de África Occidental, pero “nunca discrepa con el pueblo”.

El acuerdo de defensa recientemente ratificado entre Kenia y Francia ha sido criticado por grupos de la sociedad civil por conceder demasiada inmunidad frente a las leyes locales a las tropas francesas, un asunto sensible en un país donde un acuerdo similar con el Reino Unido ha dejado un rastro de delitos contra la población local difíciles de procesar.

En un momento en que muchas naciones africanas, particularmente en la región del Sahel, están reduciendo o expulsando presencias militares extranjeras en lo que afirman es una búsqueda por recuperar su soberanía, Kenia está acogiendo una presencia militar internacional en aumento.

El Acuerdo de Cooperación en Defensa Kenia-Francia fue firmado el 29 de octubre de 2025 por la ministra de Defensa de Kenia, Soipan Tuya, y el embajador de Francia en Kenia, Arnaud Suquet, y fue ratificado por el parlamento el 8 de abril. Ese mismo mes, también ratificó acuerdos de defensa con países como la República Checa, China e Italia.

Al defender los acuerdos de defensa, el presidente de la comisión parlamentaria de defensa, Nelson Koech, subrayó que los tratados de Kenia con fuerzas armadas avanzadas brindan oportunidades de entrenamiento y de intercambio de inteligencia que fortalecerán su defensa.

Koech señaló que los acuerdos no eran una “rendición de soberanía”, y añadió que los acuerdos más recientes garantizan que las tropas extranjeras serán juzgadas en Kenia en caso de delitos graves como el asesinato.

Un mes antes de la cumbre, un contingente de alrededor de 800 soldados franceses llegó a Kenia a bordo de un buque de la Armada.

El acuerdo otorga a las fuerzas francesas visitantes jurisdicción principal sobre su personal por delitos cometidos en servicio, lo que refleja amplias protecciones legales en pactos anteriores con el Reino Unido que blindaron a soldados británicos frente a los tribunales kenianos en medio de escándalos como el asesinato en 2012 de una joven llamada Agnes Wanjiru y el mortal incendio de 2021 en el rancho Lolldaiga.

Está previsto que un soldado británico sea extraditado luego que tribunales kenianos determinaran que debe responder por la muerte de Wanjiru en 2012, a quien se vio con vida por última vez en su compañía cerca de los campos de entrenamiento de las tropas británicas en Nanyuki, en el centro de Kenia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP