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Francia albergará el Mundial masculino de baloncesto en 2031 y Japón el femenino en 2030

BERLÍN (AP) — Victor Wembanyama tendrá la oportunidad de jugar un Mundial en casa.

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama, junto al entrenador Mitch Johnson tras recibir el premio al Defensivo del Año antes del juego 2 de la primera ronda el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama, junto al entrenador Mitch Johnson tras recibir el premio al Defensivo del Año antes del juego 2 de la primera ronda el martes 21 de abril del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

La FIBA le otorgó el miércoles a Francia recibió los derechos de organización del Mundial de baloncesto masculino 2031, mientras que Japón obtuvo el Mundial femenino de 2030.

“Japón y Francia son organizadores de élite de eventos de escala global, tras haber albergado los dos Juegos Olímpicos de verano más recientes, en 2020 y 2024, respectivamente”, expresó el organismo rector del baloncesto mundial.

Wembanyama fue uno de los principales atractivos de los Juegos Olímpicos de París, ya que la estrella de los Spurs de San Antonio condujo a Francia a la medalla de plata, al anotar 26 puntos en la final contra Estados Unidos.

Las ciudades francesas de Lyon, Lille y París organizarán el torneo masculino que se celebrará del 29 de agosto al 14 de septiembre del 2031, y la fase final se disputará en la capital.

La FIBA informó que el torneo femenino de 2030 se celebrará del 26 de noviembre al 8 de diciembre en la capital japonesa, Tokio.

La selección femenina de Japón también ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

Japón fue sede del campeonato mundial masculino de 2006 y fue coanfitrión en 2023. Francia organizará el torneo por primera vez.

El próximo Mundial femenino se disputará en septiembre en Berlín, mientras que el Mundial masculino de 2027 será organizado por Qatar.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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