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France y Machado guían a los Padres a vencer 9-7 a los Cachorros

SAN DIEGO (AP) — Ty France impulsó cuatro carreras con un doble y un triple para liderar a los encendidos Padres de San Diego a una victoria por 9-7 sobre los Cachoros de Chicago la noche del lunes.

Ramon Laureano, de los Padres de San Diego, hace una atrapada cerca de la barda para retirar a Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 27 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Ramon Laureano, de los Padres de San Diego, hace una atrapada cerca de la barda para retirar a Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 27 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El dominicano Manny Machado conectó tres imparables y anotó tres veces por los Padres (19-9), que ganaron por 17ma ocasión en 21 juegos. Tienen marca de 18-5 este mes (,783), el mejor porcentaje de victorias en abril en la historia de la franquicia.

Gavin Sheets conectó un jonrón solitario en la octava entrada para poner el marcador 9-5. Mason Miller permitió dos carreras en la novena, con lo que terminó su racha sin permitir anotación en 34 entradas y dos tercios, que se remontaba a la temporada pasada — un récord de San Diego.

Nick Castellanos conectó un sencillo productor de dos carreras ante el relevista Ben Brown con dos fuera en la quinta entrada para darle a los Padres una ventaja de 6-5.

El venezolano Moisés Ballesteros conectó el primer grand slam de su carrera, un batazo de 404 pies al jardín derecho ante el abridor de San Diego Randy Vásquez, que le dio a Chicago una ventaja de 5-3 en la tercera.

Seiya Suzuki bateó un jonrón solitario en la segunda por los Cachorros (17-12), que han perdido tres seguidos tras una racha de 10 victorias consecutivas.

Machado conectó un sencillo y dos dobles, con lo que llegó a 400 dobles en su carrera. Salió como medida de precaución en la séptima con una molestia en la pantorrilla tras una barrida fuerte más temprano en el juego, pero se espera que esté disponible el martes.

France conectó un doble automático por regla de terreno hacia el jardín entre izquierdo y central en la primera para remolcar dos carreras y poner el juego 3-0. Pegó un triple por la línea del jardín izquierdo en la séptima para impulsar dos más y colocar el marcador 8-5.

Vásquez (3-0) permitió cinco carreras y cinco hits en cinco entradas para acreditarse la victoria.

Brown (1-1) lanzó dos entradas como relevista y cargó con la derrota.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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