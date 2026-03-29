Fotos de vendedores de aves de México en su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe

Durante la festividad católica del Domingo de Ramos, vendedores de aves —conocidos como pajareros— de todo México acuden en masa a la capital y decoran pilas de jaulas de 3 metros (10 pies) de altura, adornándolas con flores, oropel e imágenes de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México. Caminan kilómetros por las calles de Ciudad de México con sus aves y sus familias hasta la emblemática basílica de la ciudad.