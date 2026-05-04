americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fotos muestran a estrellas luciendo moda inspirada en el arte en la Met Gala 2026

NUEVA YORK (AP) — Las estrellas se reunieron el lunes para la Gala del Met 2026, interpretando el código de vestimenta “La moda es arte”, inspirado en la exposición de primavera del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. “Arte del vestido” une unos 200 objetos de arte con 200 prendas para destacar la conexión entre la moda y el arte a través de los siglos.

Anne Hathaway llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición Arte del vestido el lunes 4 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Anne Hathaway llega a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte para celebrar la inauguración de la exposición "Arte del vestido" el lunes 4 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) AP

Esta es una galería curada por editores de fotografía de AP.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
polemica en redes: influencer cubana responde tras criticas por no poder comprar un rolex de $10 mil

POLÉMICA EN REDES: influencer cubana responde tras críticas por no poder comprar un ROLEX de $10 mil

Por Redacción América Noticias Miami
En este boceto de la sala del tribunal, se ve a David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, en el juzgado el jueves 23 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado de asesinar a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. (Bill Robles via AP)

Fiscales: El cantante D4vd apuñaló a muerte a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, para silenciarla

Destacados del día

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Arrestan en Florida a cubano acusado de matar a su pareja en North Fort Myers

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

Díaz-Canel admite que Cuba comerá solo lo que logre producir en medio de la peor crisis alimentaria en décadas

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

ARCHIVO - El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, participa en una ceremonia en conmemoración del aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter