americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Foto extraordinaria: Messi y Kane se abrazan tras semifinal del Mundial

ATLANTA (AP) — Erik Lesser es un fotógrafo freelance radicado en Atlanta con 40 años de experiencia profesional en la cobertura de deportes, política, noticias de última hora y reportajes. Éste es el primer Mundial en el que colabora con The Associated Press.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, abraza a Harry Kane, de Inglaterra, después de la semifinal mundialista del miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Erik S. Lesser)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, abraza a Harry Kane, de Inglaterra, después de la semifinal mundialista del miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Erik S. Lesser) AP
Por qué esta foto

"Yo seguía a Lionel Messi mientras se alejaba de las celebraciones principales de Argentina y se acercaba a un grupo de jugadores de Inglaterra decepcionados, más cerca de mi posición. Tenía la esperanza de que hubiera una interacción con el capitán de Inglaterra, Harry Kane.

“Por supuesto, ambos jugadores son estrellas mundiales del fútbol, así que era importante captarlos juntos al final del partido”.

¿Cómo se hizo esta foto?

"La tomé con mi cámara principal, que estaba usando con una lente 100-300 2.8 y un convertidor 1.4. Eso me dio el alcance adicional para capturar estos momentos, pero también significó que no estuviera usando una lente excesivamente larga si ocurría algo más cerca de mí.

¿Por qué funciona?

“Esta imagen muestra el respeto genuino que ambos se tienen. Aunque se puede ver la decepción en el lenguaje corporal de Kane, Messi no se regodea y se comporta como un caballero. Casi parece que Kane estuviera diciendo: ‘nos ganaste de manera justa’. También fue una suerte poder ver los rostros de ambos y contar con un fondo limpio”.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

Tres cubanos detenidos en Miami por robar más de $359 mil en efectivo de una casa ocupada

Tres cubanos detenidos en Miami por robar más de $359 mil en efectivo de una casa ocupada

PENTÁGONO EVALÚA OPCIONES MILITARES SOBRE CUBA, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

PENTÁGONO EVALÚA OPCIONES MILITARES SOBRE CUBA, incluida operación con la 101ª Aerotransportada

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: Pensé que iba a morir

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: "Pensé que iba a morir"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter