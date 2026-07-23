Ford se asocia con la automotriz china Geely en España

El logotipo de Ford en la parrilla de un vehículo a la venta en una agencia Ford, el 2 de noviembre de 2025, en Littleton, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP

La alianza tiene como objetivo reavivar la oferta de Ford para el mercado automotriz europeo, mientras intenta competir con empresas chinas que están dominando con rapidez las ventas de vehículos a nivel mundial.

La noticia se dio a conocer en medio de los desafíos que enfrenta el mercado estadounidense de vehículos eléctricos y ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel global impulsadas por las medidas arancelarias de Estados Unidos.

Los aranceles de Washington han dejado prácticamente fuera del mercado estadounidense a las compañías chinas --aunque los fabricantes de Estados Unidos aún se asocian con empresas en China para la producción, y los vehículos chinos están ganando terreno en Norteamérica.

Ford poseerá dos terceras partes de la empresa conjunta --en caso de que reciba la aprobación regulatoria-- y la otra tercera parte será de Geely, que también es dueña de marcas como Volvo y Polestar, entre otras.

En el marco de la alianza, Ford planea continuar la producción del Ford Kuga híbrido enchufable, así como de una nueva Bronco, cuya producción comenzará en 2028. Geely tiene prevista la fabricación de dos camionetas eléctricas en la planta, el primero de los cuales iniciará producción en 2028.

Las automotrices señalaron que también desarrollarán en conjunto un nuevo modelo crossover “multienergía” que llegará al mercado en 2028.

“El emprendimiento conjunto aborda las nuevas realidades del mercado europeo —intensa competencia global, una implacable presión de costos y regulaciones cada vez más estrictas, reconfigurando Valencia para fabricar con el nuevo referente de costos emergente de la industria”, señaló un comunicado de las dos compañías.

La empresa conjunta se alínea a la postura del liderazgo de Ford sobre ser competitiva fuera de su mercado nacional —aunque los ejecutivos se han expresado públicamente en contra de los vehículos eléctricos chinos en Estados Unidos.

“Aprovechamos alianzas globales e incluso el intercambio de PI (propiedad intelectual), incluso con las (empresas) chinas, para hacer crecer nuestro negocio en todo el mundo”, declaró el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, al dar a conocer los resultados del primer trimestre de la compañía en abril pasado. “Como lo veo, Ford sigue siendo una empresa global. Queremos tener el derecho de ganar en todo el mundo. Necesitamos PI y alianzas fuera de Estados Unidos para lograrlo. Y cuando se trata de la propia industria en Estados Unidos, somos extremadamente protectores, tal como debemos serlo”. Las empresas chinas ganan terreno Las automotrices chinas han ganado impulso en los últimos años con la producción de vehículos híbridos y eléctricos de alta calidad y eficiencia —denominados “vehículos de nueva energía”—, con tecnología avanzada a un bajo precio. Estas compañías automotrices han recibido importantes subsidios del gobierno chino.

Sin embargo, también están empezando a ver una desaceleración en China debido a la reducción de los incentivos de compra para el consumidor y el incremento de competencia interna.

Así que las empresas chinas han encontrado un éxito temprano en su expansión por otros países de Asia, Latinoamérica y en partes de Europa, a medida que la transición global hacia los vehículos eléctricos avanza fuera de Estados Unidos. La guerra en Irán también ha impulsado el interés mundial por los vehículos eléctricos chinos, debido a que el conflicto en el estrecho de Ormuz afecta el suministro mundial de petróleo y gas natural.

La iniciativa de Ford ampliará la presencia de Geely en la producción local en Europa, además de que ayudará a mantener a los trabajadores de Ford en la línea de producción, aseguran los expertos. Ford enfrenta un momento crítico Ford ha perdido terreno en Europa durante años: de vender más de 1 millón de vehículos en todo el continente hace apenas una década, el año pasado vendió menos de medio millón de autos. Aunque la planta de Valencia tiene una capacidad anual de 500.000 vehículos, la producción cayó por debajo de los 100.000 en 2025.

La alianza seguramente reducirá la presión sobre el gigante automotriz estadounidense al compartir los costos. Ford y Geely tienen antecedentes en común, después de que Ford le vendió Volvo Cars a la compañía china en 2010.

“Este acuerdo ofrece una hoja de ruta sobre la manera en que los fabricantes tradicionales pueden sobrevivir y prosperar en Europa”, manifestó Jessica Caldwell, directora de análisis en la firma de investigación automotriz Edmunds. “Ford obtiene la escala y las eficiencias de costos que necesita para su planta de Valencia, mientras que Geely consigue un atajo directo para sortear los aranceles de la (Unión Europea). En términos más amplios, subraya un gran cambio en la industria que probablemente seguiremos viendo: los fabricantes ya no pueden hacerlo solos y deben colaborar con rivales —chinos o de otro tipo— para sobrevivir a la transición hacia la electrificación”.

Por lo general, las automotrices estadounidenses han gastado miles de millones de dólares en la transición hacia los vehículos eléctricos en los últimos años. Pero el gobierno del presidente Donald Trump se ha alejado drásticamente de la política de vehículos de bajas emisiones, debilitando las normas de eficiencia de combustible y las reglas sobre emisiones del tubo de escape.

El gobierno también eliminó el objetivo del expresidente Joe Biden de que la mitad de todas las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos para 2030 sean de autos eléctricos, además de que dio luz verde al proyecto de ley de impuestos y gasto del Congreso que puso fin a los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos nuevos y usados.

Es probable que los fabricantes de Estados Unidos vean potencial en el mercado europeo de vehículos eléctricos ante la incertidumbre en la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos, pero también podrían tener que explorar nuevas alianzas para seguir siendo competitivos en ese continente.

“Al igual que GM anteriormente, Ford ha ido reduciendo lentamente su dependencia de Europa”, comentó Sam Fiorani, vicepresidente de AutoForecast Solutions. “Ahora, con la ayuda de Geely, Ford puede tener nuevos productos diseñados para el mercado europeo sin asumir todo el costo de desarrollar una nueva plataforma.

“Mientras los fabricantes chinos como Geely continúan su crecimiento en todo el mundo, Ford debería aprovechar esta oportunidad para aprender a reducir costos y desarrollar vehículos de menor precio”, añadió Fiorani. “Si Ford no puede competir en precio en Europa, el fabricante quizá deba sopesar la posibilidad de vender sus plantas en lugar de compartirlas. Perder Europa podría perjudicar la posición de Ford como fabricante global, pero seguir permitiendo que la región drene sus finanzas podría ser más devastador”.

___

Alexa St. John está en X como: @alexa_stjohn.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP