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Ford retira casi 420.000 vehículos por problema con cinturón de seguridad

Ford está retirando del mercado casi 420.000 vehículos debido a un problema con el cinturón de seguridad que podría provocar una lesión si ocurre un choque.

El logo de la Ford en un concesionario en Littleton, Colorado, el 2 de noviembre del 2025. (AP foto/David Zalubowski)
El logo de la Ford en un concesionario en Littleton, Colorado, el 2 de noviembre del 2025. (AP foto/David Zalubowski) AP

El retiro abarca ciertos vehículos Ford Expedition y Lincoln Navigator de los años modelo 2018 a 2022, indicó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

El problema involucra cinturones de seguridad que podrían bloquearse de manera involuntaria, lo que impediría que se retraigan o se extiendan. El informe de la NHTSA señala que un cinturón de seguridad que no se retrae o no se extiende podría provocar una lesión si ocurre un choque. Las personas también podrían sufrir lesiones en algunos casos si el cinturón de seguridad se retrae rápidamente.

El retiro reemplaza y amplía dos retiros anteriores de la NHTSA. El informe afirma que Ford Motor Co. tiene conocimiento de dos reclamaciones de garantía y dos reportes de campo relacionados con el retiro más reciente. La empresa también tiene conocimiento de una lesión.

Los propietarios de los vehículos recibirán una notificación por correo sobre el retiro. Podrán llevar su vehículo a un concesionario Ford o Lincoln para que se inspeccionen ambos retractores de los cinturones de seguridad de los asientos delanteros y para que se reemplacen sin costo los retractores incluidos en el retiro.

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332 o con la NHTSA al 1-888-327-4236 para obtener más información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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