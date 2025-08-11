FLORIDA EN ALERTA: Se forma la tormenta tropical Erin y podría convertirse en el primer huracán del 2025

Compartir en:









El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes la formación de la tormenta tropical Erin en el Atlántico, justo al oeste de las islas de Cabo Verde. El sistema, que hasta ahora era identificado como Invest 97L, presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y ráfagas de hasta 60, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 20 mph.

Según el boletín de las 11:00 a.m. ET del NHC, Erin se encuentra a unas 280 millas al oeste-noroeste de Cabo Verde y, por el momento, no existen avisos ni alertas costeras vigentes.

Sin embargo, los meteorólogos anticipan un fortalecimiento gradual en los próximos días debido a las condiciones favorables del océano y la atmósfera, lo que podría convertirla en el primer huracán de la temporada 2025.

De acuerdo con el análisis del meteorólogo en jefe de Telemundo 31, Alexis Orengo, los modelos de trayectoria muestran que Erin continuará moviéndose principalmente hacia el oeste durante la semana. Un sistema de alta presión en el Atlántico norte podría desviar la tormenta hacia el norte antes de llegar a las Antillas, reduciendo así el riesgo de impacto directo en el Caribe o en Florida Central.

La formación de Erin coincide con la fase más activa de la temporada de huracanes en el Atlántico, que este año, según la NOAA, será más intensa de lo habitual. En su actualización de agosto, la agencia pronosticó entre 13 y 18 tormentas con nombre (vientos superiores a 39 mph), de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes (más de 74 mph), incluyendo entre 2 y 5 huracanes de gran intensidad (categoría 3 o superior, con vientos mayores a 111 mph).

Hasta la fecha, ya se han formado cuatro tormentas con nombre. La temporada se extiende oficialmente desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.