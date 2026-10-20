Florida se dispone a realizar su 18va ejecución del año y se acerca a igualar su propio récord

ARCHIVO – Vehículos policiales estacionados fuera de la prisión estatal de Florida, en Starke, Florida, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/David Fischer, Archivo) AP

William Reaves, de 77 años, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de homicidio doloso por el tiroteo ocurrido en 1986 en el que murió el policía del condado de Indian River, Richard Raczkowski. Se convertiría en el octavo preso de Florida mayor de 70 años en ser ejecutado este año, lo que ha puesto de relieve el envejecimiento de la población en el corredor de la muerte del país y ha subrayado cómo Florida ha superado al resto de Estados Unidos en el número de ejecuciones.

Reaves tenía previsto recibir una inyección de tres fármacos a partir de las 6 de la tarde en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke.

El año pasado, Florida estableció un récord estatal con 19 ejecuciones en un solo año. Hay otra ejecución programada para noviembre, lo que igualaría esa marca si ambas se llevan a cabo según lo previsto.

DeSantis, quien dejará el cargo en enero, ha manifestado que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado durante décadas a que se cumplan las sentencias de muerte.

Según los registros judiciales, Raczkowski respondió a una llamada al 911 en una tienda de conveniencia de Vero Beach en septiembre de 1986. Reaves reconoció que él hizo la llamada desde un teléfono público fuera de la tienda.

Mientras Raczkowski y Reaves hablaban, un arma se cayó del pantalón corto de Reaves, indicaron las autoridades. Los hombres forcejearon por el arma de fuego y Reaves finalmente recuperó el control de ella. Los investigadores señalaron que el policía intentó huir antes de que Reaves le disparara cuatro veces. El agente murió posteriormente a causa de sus heridas.

Reaves fue declarado culpable inicialmente y condenado a muerte aproximadamente un año después del tiroteo. La Corte Suprema de Florida revocó la condena debido a un conflicto de intereses con el fiscal y ordenó un nuevo juicio. Reaves fue declarado culpable y condenado a muerte por segunda vez en 1992, y las apelaciones posteriores no han tenido éxito.

La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada las últimas apelaciones de Reaves.

Uno de los asuntos planteados por sus abogados fue el método de ejecución de Florida. Todas las ejecuciones en ese estado se llevan a cabo mediante inyección letal de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

El tribunal ya había ratificado anteriormente este protocolo de inyección letal frente a impugnaciones similares. Difiere de la inyección de un solo fármaco utilizada por estados como Tennessee, donde la reclusa del corredor de la muerte Christa Pike fue trasladada de urgencia al hospital el mes pasado después de sobrevivir a dos dosis letales de pentobarbital.

Los abogados defensores también sostuvieron que a los jurados que recomendaron la pena de muerte para Reaves nunca se les informó que el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos calificó a Reaves, un veterano del Ejército, con una discapacidad del 100% por trastorno de estrés postraumático, causado por su servicio en la Guerra de Vietnam. El lunes, más de 100 veteranos enviaron a DeSantis una carta en la que le pedían que detuviera la ejecución.

Las últimas apelaciones de Reaves aún estaban pendientes ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Florida está cerca de igualar las cifras récord del año pasado

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Además de encabezar a todos los demás estados el año pasado, Florida ha llevado a cabo más de la mitad de las 31 ejecuciones totales en Estados Unidos en lo que va de este año. El estado ejecutó a dos presos en un mismo día en julio, convirtiéndose en el primero en hacerlo en casi una década.

Jesse Guardado, de 64 años, es el próximo que tiene previsto morir por inyección letal en Florida el 5 de noviembre. Fue declarado culpable de robar y matar a una mujer para comprar drogas en 2004.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP