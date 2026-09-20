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Flores Jr. conecta jonrón de 2 carreras en la 8va y Piratas vencen 4-3 a Reales

PITTSBURGH (AP) — Rafael Flores Jr. bateó el jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la octava entrada para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer 4-3 a los Reales de Kansas City el domingo y completar la barrida de la serie.

Rafael Flores Jr., de los Piratas de Pittsburgh, batea un jonrón de dos carreras frente a Nate Pearson, lanzador de los Reales de Kansas City, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Rafael Flores Jr., de los Piratas de Pittsburgh, batea un jonrón de dos carreras frente a Nate Pearson, lanzador de los Reales de Kansas City, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Después de que Ryan O’Hearn abrió con un sencillo al jardín central, Flores envió un slider de Nate Pearson (2-3) a las gradas del jardín izquierdo para su 10mo jonrón de la temporada.

Pittsburgh reaccionó con un cuadrangular de dos carreras en la octava por segundo día consecutivo. Brandon Lowe conectó el 33ro de su temporada en la victoria 6-5 del sábado.

Carmen Mlodzinki (8-7) se llevó la victoria. Permitió dos carreras y tres imparables en tres entradas. El relevista cedió un jonrón de emergente de dos carreras a Vinnie Pasquantino que le dio a Kansas City ventaja de 3-2 con dos outs en la séptima.

Mason Montgomery consiguió su 16to salvamento. Retiró a los primeros dos bateadores en la novena antes de que Luke Maile pegara un doble y avanzara a tercera por un error de fildeo de Jake Mangum. Montgomery hizo que Isaac Collins elevara al jardín derecho para dejar a Maile varado.

Oneil Cruz empató el juego con su 20mo jonrón de la temporada, al abrir la cuarta entrada con un batazo al jardín central ante una curva de Wacha que se quedó colgada en el medio de la zona.

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