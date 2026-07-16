Fleetwood remonta al final, pero Rose falla y los ingleses arrancan lentos en el Abierto Británico

Tommy Fleetwood de Inglaterra sale de una trampa de arena (bunker) en el green del hoyo 4 durante el primer día del Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el jueves 16 de julio de 2026. (Foto AP/Jon Super) AP

Sobre el papel, los ingleses han presentado un sólido elenco de aspirantes en Royal Birkdale esta semana en su intento de lograr el primer campeón del Abierto Británico desde 1992 y el primer ganador en suelo inglés desde Tony Jacklin en 1969.

¿Matt Fitzpatrick? El jugador que en el ranking solo está por detrás de Scottie Scheffler y Rory McIlroy formó parte del turno de la tarde, que tuvo que lidiar con un viento más fuerte y calles más firmes, y nunca pareció cómodo al firmar un 72, dos sobre par.

¿Rose? Hizo birdie en el primer hoyo, pero terminó con siete bogeys y entregó una tarjeta de 75 para quedarse rezagado en el puesto 135 del field.

Aaron Rai, que busca su segundo major de 2026 tras el Campeonato de la PGA, firmó 71.

Y Tommy Fleetwood, el favorito de los aficionados que creció a la vuelta de la esquina, necesitó dos birdies en sus últimos cuatro hoyos para rescatar un 69 que fue viéndose cada vez mejor a medida que avanzaba la primera ronda.

Dos integrantes del contingente inglés, de 21 jugadores, se ubicaron entre los 20 primeros tras 18 hoyos: Dan Brown, número 136 del ranking, quedó empatado en el segundo puesto después de un 66, y Jordan Smith, número 78, firmó 68 y compartía el 13.º lugar.

Fleetwood es el inglés al que la mayoría de los locales acudió a animar en otro día espléndido junto al mar de Irlanda, y señaló que ese apoyo lo sostuvo por momentos.

“Con toda honestidad, sin duda me ayudaron muchísimo hoy durante un día en el que estaba luchando con mi juego. Fueron absolutamente increíbles”, afirmó Fleetwood.

Howard siente el cariño

David Howard ya estaba increíblemente nervioso tras llegar al primer tee del Abierto Británico.

Recibir una ovación del tipo que normalmente se reserva para Rory McIlroy lo empeoró aún más.

“Tuve que hacerles un gesto para que bajaran el volumen. Fue increíble”, comentó Howard, el amateur irlandés, y —como alguien que padece fibrosis quística— ha protagonizado una de las historias de esta semana en Royal Birkdale.

Howard, de 27 años, firmó 74, cuatro sobre par, delante de sus amigos y familiares, pero su debut en el Abierto Británico fue mucho más que su resultado.

Está demostrando ser una inspiración para otros con su rara afección genética, que no tiene cura y se controla mediante la toma constante de medicación y tratamientos.

La historia de Howard ha trascendido su Irlanda natal.

“Por todo el mundo. Yo también siento ese apoyo. Supongo que las personas con FQ tienen algo que esperar o en lo que fijarse, y quizá eso también pueda impulsarlas”, expresó Howard.

El siguiente desafío para Howard es llegar al fin de semana. Con todo lo que ha pasado, no lo descarten.

“Las personas con FQ son muy determinadas; no somos de rendirnos. De verdad queremos superar esto y seguir luchando. Hemos luchado durante tanto tiempo, y creo que vamos a seguir luchando hasta el final”, añadió Howard.

Stenson se quita la “tobillera” del PGA Tour

Henrik Stenson está en camino de volver a formar parte del PGA Tour, y el sueco, como de costumbre, tuvo una manera singular de describir su situación.

“A partir de finales de agosto, me quitan la tobillera”, dijo Stenson.

El sueco, de 50 años, renunció a la capitanía de la Ryder Cup en 2022 cuando se unió a LIV Golf y fue suspendido del PGA Tour. Stenson quedó relegado fuera del circuito el año pasado, así que su último evento fue hacia finales de agosto.

El Abierto Británico es apenas su cuarta competencia este año, y desde luego no lo pareció. Stenson hizo birdie en tres de los últimos cuatro hoyos el jueves para un 68. Fue su mejor primera ronda desde un 68 en Royal Troon en 2016, cuando venció de manera célebre a Phil Mickelson y estableció el récord de puntuación en un major con 264.

Stenson ha jugado el Senior PGA Championship y, a principios de este mes, empató en el 11.º puesto del U.S. Senior Open, ninguno de los dos torneos organizado por el PGA Tour. También disputó un evento en Barbados del Legends Tour, la versión europea del circuito sénior.

Tiene que ponerse al día. Stenson estuvo en Suecia durante el verano con su hijo, Karl, que compite de manera competitiva. La próxima semana tiene el Senior British Open, y quizá juegue un torneo del circuito europeo en agosto antes de competir en el PGA Tour Champions en otoño.

Suber debuta en el Open —y en Europa—

Jackson Suber se ganó un lugar en el Abierto Británico con su empate en el cuarto puesto en el RBC Canadian Open. No solo es su debut en el golf de links: nunca antes había estado en Europa.

Y aun sin el 65 que lo dejó líder tras una ronda, está disfrutando la experiencia.

“El golf es realmente genial, y también los pueblos, cómo funciona el sistema de trenes. Fuimos a Liverpool el otro día con mi prometida y Pierceson Coody y su esposa, así que fue muy bueno ver una ciudad europea y disfrutar de eso”, señaló Suber, que creció en Tampa, Florida, y jugó en Ole Miss.

Pero hay un aspecto del Reino Unido que no probará. Suber dejará que otra persona conduzca por el lado opuesto de la carretera al que maneja en Estados Unidos. ¿Por qué no conducir?

“Porque estoy intentando llegar aquí a cuatro días”, respondió Suber.

Padraig Harrington, que está jugando la séptima de ocho semanas seguidas entre el PGA Tour, el circuito europeo y el PGA Tour Champions, abrió con 80. Jordan Spieth, que ganó en Royal Birkdale la última vez que el Open se disputó aquí en 2017, solo hizo un birdie en su vuelta de 73. Harry Hall abrió con 77 y, salvo un giro asombroso el viernes, se encamina a no superar el corte en los cuatro majors este año.

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FUENTE: AP