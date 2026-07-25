Flávio Bolsonaro se postulará a la presidencia de Brasil pese a obstáculos

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal, habla en el evento "Brasil 2050: La industria en la agenda de los candidatos presidenciales" en Brasilia, Brasil, el 22 de junio de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres, Archivo) AP

El senador Bolsonaro, de 45 años, aún busca compañero de fórmula y no cuenta con el respaldo de partidos de centro como sí lo tuvo su padre. Ni siquiera se espera que su popular madrastra, Michelle Bolsonaro, lo acompañe en la Arena Mercado Livre Pacaembu, en Sao Paulo, después de que recientemente intercambiaron reproches.

El hermano mayor de los Bolsonaro tendrá como punto destacado la asistencia del presidente de Argentina, Javier Milei, y el prometido respaldo de varios integrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el daño más notable para su campaña se percibirá más en quienes no asistan.

Hasta ahora no ha logrado reclutar a una compañera de fórmula de alto perfil, tras intentar atraer a la exministra de Agricultura Tereza Cristina. No se prevé que el Partido Popular de Tereza, que tiene un bastión en el Congreso y fue clave para la presidencia de Jair Bolsonaro, presente un candidato presidencial, pero ha sorprendido que se haya distanciado del senador Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro “enfrenta un problema cada semana, a veces dos”, afirmó el consultor político Thomas Traumann, radicado en Río de Janeiro. “Esta convención podría ser el momento en que diga lo que piensa, lo que pretende hacer como presidente. Hasta ahora, ha estado a la defensiva, diciendo que la campaña empieza en agosto”.

El Partido de los Trabajadores de Lula confirmará la candidatura a la reelección del mandatario, de 80 años, en una convención el 2 de agosto, también en Sao Paulo, uno de los principales campos de batalla de la votación de octubre.

Muchos de los problemas que ha enfrentado el senador Bolsonaro son autoinfligidos. El apoyo a su candidatura empezó a debilitarse en mayo después de que admitió haber solicitado millones de dólares al banquero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. La revelación conmocionó a muchos de sus aliados.

Días después, Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos con la expectativa de recibir un impulso de Trump, pero ahora muchos votantes, líderes empresariales y políticos lo culpan de que el gobierno de Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a las exportaciones brasileñas de hasta el 37,5% a partir del viernes.

Y aunque gran parte de Brasil estaba pegada al televisor viendo el Mundial, el senador Bolsonaro recibió otro golpe para su campaña. Su madrastra, muy popular entre la base clave de votantes evangélicos de Bolsonaro, grabó un video para decir que el senador le había faltado al respeto en una conversación telefónica.

Luego, la semana pasada, el senador Bolsonaro también recibió críticas tras repetir afirmaciones desacreditadas sobre la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil, haciendo eco de las que llevaron al máximo tribunal del país a declarar inelegible a su padre.

Jair Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado. Ahora está bajo arresto domiciliario y pasa todos sus días con su esposa.

Mientras se preparaba la convención, el senador y su madrastra hicieron las paces en videos separados. El senador Bolsonaro dio el primer paso en una transmisión en vivo, en la que se disculpó y añadió que otros lo están “persiguiendo de manera desproporcionada”, como ocurrió con su padre.

Michelle Bolsonaro aceptó la disculpa del senador Bolsonaro el viernes, en lo que podría ser un primer paso de reconciliación dentro de la familia a medida que comienza la campaña.

Michelle Bolsonaro dijo en un video publicado el viernes: “Sentémonos, hablemos, ajustemos detalles y juntos conseguiremos un gran ejército de personas que hacen el bien para rescatar a nuestro Brasil”.

Traumann, el analista político, sostiene que el senador Bolsonaro llegará a su convención con un panorama mucho más difícil para atraer a los moderados que cuando lanzó su candidatura en diciembre.

“Se mostraba como el Bolsonaro moderado, el que se vacunó contra el COVID, el que es cariñoso con sus dos hijas”, expresó Traumann.

“Ha perdido votantes que están en contra del Partido de los Trabajadores, pero que también son más moderados. Ahora tiene el núcleo radical de su campaña, y su intento ahora es impedir que ese grupo también lo abandone”.

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Lucas Dumphreys contribuyó a este despacho en Río de Janeiro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP