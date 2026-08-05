Flávio Bolsonaro anuncia su compañero de fórmula

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro (cent) posa para una foto con su esposa Fernanda Bolsonaro (izq), su compañero de fórmula Alfredo Gaspar (der) en un evento en Brasilia, el 5 de agosto del 2026. (AP foto/Eraldo Peres) AP

El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue confirmado el mes pasado como candidato presidencial del Partido Liberal de su padre. Se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos podrían ir a una segunda vuelta si ninguno obtiene la mayoría de los votos.

Pero, a diferencia de su padre, Bolsonaro hijo no cuenta con el apoyo de los partidos de centro de los que podría haber surgido un candidato vicepresidencial. Esa falta de respaldo ha agravado sus dificultades para elegir a un compañero de fórmula.

Alfredo Gaspar es miembro de la Cámara de Diputados desde 2023. Antes de eso, trabajó como fiscal y se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado nororiental de Alagoas.

Gaspar "es alguien a quien he llegado a admirar, y todos aquí también han llegado a admirarlo, por su valentía, su honestidad y su trayectoria en seguridad pública”, declaró Flávio Bolsonaro.

En su discurso, Gaspar agradeció a Flávio Bolsonaro por confiar en él y se comprometió con su proyecto conjunto; se describió como una “persona sencilla, alguien del noreste, pero con una historia de vida marcada por muchísimo trabajo duro”.

Bolsonaro había intentado, pero no logró, convencer a la ministra de Agricultura Tereza Cristina, quien habría sido una compañera de fórmula de alto perfil. Históricamente, su movimiento político ha sufrido de escaso apoyo entre las mujeres.

El partido de Cristina tiene una fuerte presencia en el Congreso y fue clave para la presidencia de Jair Bolsonaro. No se esperaba que presentara un candidato presidencial y su distanciamiento del Bolsonaro más joven ha sido sorprendente.

Desde que anunció que su padre lo había elegido para postularse, Flávio Bolsonaro se ha topado con una serie de obstáculos.

El apoyo a su aspiración empezó a debilitarse en mayo, cuando admitió que solicitó millones de dólares al banquero encarcelado Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre, una revelación que conmocionó a muchos aliados.

Luego, Bolsonaro visitó la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos, alardeando de los vínculos de su familia con el presidente Donald Trump.

Sin embargo, muchos votantes, líderes empresariales y políticos ahora lo culpan por los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Trump a exportaciones brasileñas.

Bolsonaro enfrentó otro golpe en junio: su madrastra grabó un video para decir que él le había faltado al respeto. Desde entonces, se han reconciliado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP