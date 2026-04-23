Fito Páez, invitado inesperado en apertura 50ª edición feria del libro de Buenos Aires

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Una mujer asiste a la feria anual del libro en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

“Que gran honor inaugurar esta feria tan genial y tan importante en Argentina”, expresó el artista el jueves al subir al escenario. “No sé qué va a pasar, voy a improvisar, no es un concierto”.

La presencia del músico en la ceremonia no había sido anunciada previamente, por lo que su aparición en el salón principal del predio de la Sociedad Rural sorprendió a más de un centenar de asistentes y a los primeros visitantes de la feria.

Páez, de 63 años, cantó varios de sus clásicos, acompañado sólo por un piano, como “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “11 y 6”, “Mariposa tecknicolor” y “Al lado el camino”, entre otros.

“Muchas gracias, que tengamos una feria maravillosa”, cerró el músico para dar lugar a la apertura oficial del evento literario, a cargo este año de las escritoras argentinas Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada.

En esta edición, que se extenderá hasta el 11 de mayo, Perú será el país invitado de honor y contará con un espacio de 500 metros cuadrados para difundir su cultura.

Los premios Nobel de Literatura, el chino Mo Yan (2012) y el sudafricano J. M. Coetzee (2003) encabezan la lista de invitados internacionales entre los que también se destacan el escritor cubano Leonardo Padura, autor de “El hombre que amaba a los perros”, el italiano Andrea Bajani, la india Kiran Desai y la colombiana Pilar Quintana, entre otros.

La feria rendirá homenaje al célebre escritor argentino Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte. Además, anuncia un festival de poesía, un maratón de lectura y mesas de debate. FUENTE: AP