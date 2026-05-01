Fiscalía de México niega detención de gobernador que pidió EEUU e insiste en falta de pruebas

El titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, dijo a la prensa que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia del porqué de la urgencia de la detención provisional” que solicitaron esta semana las autoridades estadounidenses como parte del proceso para la extradición.

La fiscalía de Nueva York hizo pública el miércoles una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y otros nueve funcionarios mexicanos entre los que se incluyen un alcalde y un congresista del partido gobernante Morena, un fiscal y policías activos y retirados.

En la acusación se señala a los diez funcionarios de desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos

Al abundar sobre la decisión, Jiménez Vázquez indicó que “no existen pruebas” en los documentos que enviaron las autoridades estadounidenses que acrediten un presunto delito para otorgar la medida de detención provisional. Tanto la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como la Fiscalía General han insistido en que Estados Unidos debe enviar pruebas que avalen las acusaciones.

En ese sentido, el funcionario anunció que la cancillería mexicana solicitará a Estados Unidos las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad, y fijar una nueva posición.

Alterno al proceso que llevan las autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de México también adelantando una investigación del caso.

Tanto Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021, como otros funcionarios han rechazado las acusaciones y han aseguraron que el proceso busca atacar a Morena.

Según la acusación, algunas de las personas citadas han participado personalmente en la campaña de violencia y represalias del cártel de Sinaloa.

La acusación alega que estaban estrechamente vinculados a la facción de ese cártel conocida como “Los Chapitos”, dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.

Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum descartó el viernes que enfrente una crisis política ante el proceso judicial que se inició en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros miembros de su partido y aseguró que está “fuerte, está sólida y muy segura”.

La mandataria reiteró que seguirá trabajando por la seguridad de México y cooperando con Estados Unidos e insistió en que “nunca nos vamos a subordinar porque esto es un asunto de dignidad del pueblo de México”.

FUENTE: AP