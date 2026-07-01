Fiscalía investiga al defensor italiano Bastoni por presunta prostitución infantil

ARCHIVO - El jugador del Inter de Milan Alessandro Bastoni calienta antes de un partido de Serie A entre el Inter de Milan y el Parma, en Milán, Italia, el 3 de mayo de 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

El caso forma parte de una investigación más amplia de la fiscalía de Milán sobre una presunta red de escorts.

Bastoni ha sido citado para comparecer ante los fiscales el viernes. Se le acusa de haber pagado por mantener relaciones sexuales con una de las chicas, que tenía 17 años, en junio de 2020.

Como ella era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, el sexo pagado constituiría prostitución infantil.

“Mi cliente está muy afectado", dijo el abogado de Bastoni, Salvatore Scuto. "Puedo descartar que alguna vez haya mantenido relaciones sexuales previo pago, y mucho menos con menores”.

El diario italiano Gazzetta dello Sport reportó que la chica ya ha sido interrogada y que, aunque admitió haberse quedado en la casa de Bastoni, niega haber mantenido relaciones sexuales con el futbolista.

Esto culmina unos meses de pesadilla para Bastoni, de 27 años, quien fue expulsado durante el crucial repechaje contra Bosnia-Herzegovina para clasificar al Mundial. Los azzurri terminaron cayendo en la tanda de penales y se perdieron su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Bastoni y su familia también recibieron insultos en redes sociales tras un incidente mientras jugaba con el Inter el 14 de febrero contra su acérrimo rival, la Juventus. Bastoni pareció simular una falta en un intento exitoso de lograr que expulsaran a un rival.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP