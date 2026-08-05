Fiscalía guatemalteca reconoce frente a la CIDH que estuvo tomada por grupos de poder

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Edwin Santiago Chavajay, secretario general de la Fiscalía, explicó que esos grupos persiguieron penalmente a funcionarios judiciales, periodistas, defensores de los derechos humanos y autoridades indígenas e incluso buscaron “desconocer las elecciones del país y la legitimidad del gobierno democráticamente electo" en 2023 con el aval de algunos jueces y magistrados.

En mayo pasado Porras dejó el cargo tras ocho años de gestión y en su lugar el presidente Bernardo Arévalo designó, de un listado de seis candidatos, a Gabriel García Luna, quien ha ofrecido poner distancia de las acciones de Porras.

Las declaraciones de Chavajay se produjeron durante una audiencia solicitada por organizaciones guatemaltecas que pidieron a la CIDH que el Estado guatemalteco diera explicaciones sobre la situación de la Fiscalía.

La CIDH es el órgano que promueve la defensa de los derechos humanos en la región y que integra la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

Chavajay detalló algunas acciones contrarias al derecho, entre ellas, “la presentación de varias denuncias por un mismo hecho contra una sola persona, procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados, uso abusivo de la prisión preventiva, uso desmedido de la reserva de los casos para que la defensa no acceda a los procesos judiciales".

Las organizaciones que solicitaron la audiencia se quejaron que además de la Fiscalía, el Poer Judicial en general, incluidas la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, han sido cooptados por grupos interesados.

La Fiscalía anunció que como parte de una nueva política enfocada en respetar el Estado de derecho participará junto al gobierno guatemalteco en la implementación de un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas del conflicto armado y de la migración, que durante años había quedado relegado a la labor de familiares de las víctimas. La comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, dijo que el organismo mantendrá su observancia de las acciones de la Fiscalía y del Estado guatemalteco en su accionar sobre los derechos humanos y la justicia. FUENTE: AP

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