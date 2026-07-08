Fiscalía de Ecuador pide seis años y medio de cárcel para expresidente por supuesta corrupción

Casi un mes después de iniciado el juicio, el fiscal general Leonardo Alarcón concluyó su argumentación y aseguró ante el tribunal penal que “ha quedado demostrado” que los procesados desempeñaron funciones específicas “relevantes para la consumación del delito de cohecho”.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario integró una presunta red de corrupción cuando era vicepresidente del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que recibió coimas a cambio de influir en la adjudicación del contrato de construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Sinohydro, la empresa china favorecida, habría entregado más de 76 millones de dólares en sobornos equivalentes al 4% del costo total de la obra, que inicialmente fue de 1.979 millones de dólares, según la Fiscalía.

El abogado del exmandatario, David Meza, contradijo al fiscal en declaraciones a la prensa y señaló que durante la audiencia no existió una prueba de que su cliente “haya realizado algún tipo de acción para viabilizar el proyecto”.

Moreno, quien gobernó entre 2017 y 2021 y llegó al poder auspiciado por el entonces movimiento de su antecesor Correa, ha rechazado las acusaciones en su contra y ha dicho que son producto de “una venganza del expresidente” de quien se volvió un archirrival.

Junto a Moreno, señalado como presunto autor directo, están acusados de supuestos cómplices su esposa, una hija, dos hermanos y más de una decena de personas que, según el fiscal Alarcón, conformaron “un entorno de absoluta confianza” que cooperó en la “recepción y justificación de dádivas” y se beneficiaron de “recursos ilícitos”.

El titular del Ministerio Público solicitó la misma pena para todos los procesados, cuyos abogados tendrán que exponer sus pruebas de descargo, antes de que los jueces adopten una decisión.

Se trata del cuarto exmandatario ecuatoriano en ser enjuiciado. Correa fue condenado a ocho años de prisión en 2022 por sobornos recibidos de la gigante brasileña Odebrecht. Además, Jamil Mahuad (1998-2000) fue sentenciado por peculado, mientras Abdalá Bucaram (1996-1997) fue enjuiciado por el mismo delito, pero sus casos prescribieron durante el exilio en Panamá. Actualmente espera la sentencia en otro juicio por corrupción.

FUENTE: AP