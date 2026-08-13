Fiscalía confirma que no se encontró metanfetamina en vehículo de mexicano baleado por el ICE

Reitz no reveló de qué sustancia se trata, pero un abogado de la familia de Lorenzo Salgado Araujo ha dicho en repetidas ocasiones que es una mezcla casera de electrolitos que Salgado Araujo y su cuadrilla de construcción usaban para mantenerse hidratados en el agobiante calor de Texas.

Salgado Araujo, de 52 años, fue abatido el pasado 7 de julio cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) a bordo de vehículos sin identificación le marcaron el alto a su camioneta de trabajo en las calles de Houston y posteriormente le dispararon a través de la ventana. El hermano de Salgado Araujo y otro miembro de su cuadrilla de trabajo también viajaban en el vehículo.

Salgado Araujo era un ciudadano mexicano que vivió sin estatus legal en Estados Unidos durante 35 años, dirigía un negocio de construcción de viviendas y nunca había tenido problemas con la ley.

Su muerte es uno de al menos 10 decesos ocurridos durante operativos migratorios desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, y el incidente ha desatado protestas en la ciudad, así como llamados a una investigación independiente.

Poco después del incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) afirmó que Salgado Araujo había “utilizado su vehículo como un arma en su intento por atropellar a un agente del ICE”, y que el agente había disparado en defensa propia. El FBI ejecutó posteriormente una orden de registro en la camioneta, asegurando que los agentes vieron varias bolsas pequeñas que contenían una sustancia que parecía ser metanfetamina.

Pero los dos hombres que viajaban en el vehículo presentaron declaraciones por escrito ante un tribunal en las que aseguraron que los agentes de ICE nunca estuvieron en peligro de ser atropellados y que, de hecho, siempre estuvieron a un costado de la camioneta, y nunca delante o detrás de ella.

Reitz reveló el mes pasado que los agentes de ICE tenían como objetivo a dos guatemaltecos que enfrentaban procesos de deportación y conducían una furgoneta similar a la de Salgado Araujo.

David Donatti, abogado principal de la ACLU en Texas y que representa a la familia de Salgado, aseguró que la orden de registro del FBI formaba parte de un intento del gobierno por crear una “falsa narrativa”.

“Lorenzo Salgado Araujo debería seguir con vida al día de hoy y nada de lo que el gobierno llama ‘registro’ podría haber cambiado ese hecho. Ese registro demostró lo que la familia Salgado ha dicho desde el principio: Lorenzo era un hombre trabajador que construía hogares para familias de Houston, y su esposa le preparaba mezclas caseras de electrolitos para mantenerlo a él y a su cuadrilla hidratados bajo el sol de Texas”, declaró Donatti.

“Al tomar las inusuales medidas para obtener y posteriormente retirar los sellos de su orden de registro, el gobierno ha demostrado que está más interesado en crear una falsa narrativa que en buscar la verdad”, añadió.

“Los Salgado merecen respuestas reales sobre lo que le ocurrió a su padre”, puntualizó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP