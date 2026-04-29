Fiscalía de Brasil presenta demanda contra JBS por carne vinculada a trabajos forzados

Empleados caminan frente a la entrada de la planta procesadora de carne JBS, el 23 de julio de 2021, en Greeley, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP

SAO PAULO (AP) — La demanda civil, interpuesta ante un tribunal laboral en el estado de Pará, busca obtener unos 119 millones de reales (alrededor de 24 millones de dólares) en compensación, una cantidad que, según la fiscalía, refleja el valor total de las transacciones entre JBS y estos proveedores.

Un total de 53 trabajadores fueron rescatados de propiedades pertenecientes a siete ganaderos que abastecieron a la empacadora de carne entre 2014 y 2025, según la demanda. Los ganaderos figuraban en el registro público oficial de Brasil de empresas que se determinó que sometían a sus trabajadores a condiciones similares a la esclavitud, indicaron los fiscales.

La fiscalía indicó que JBS mostró “un patrón sistemático de negligencia”. La empresa no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Brasil es el mayor productor de carne de res a nivel mundial y representa alrededor del 20% de la producción global. La nación sudamericana superó recientemente a Estados Unidos, que ahora representa cerca del 19% de la producción mundial de carne de res, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La fiscalía laboral de Brasil indicó en un comunicado que la ganadería concentra al mayor número de trabajadores rescatados en todo el país, además de ser un importante motor de la deforestación en la Amazonía. El estado de Pará forma parte de la región amazónica.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó el mes pasado a Brasil en una lista de 60 países que están siendo investigados por trabajos forzados.

JBS es la empacadora de carne más grande del mundo, con una capitalización de mercado de unos 17.000 millones de dólares. Opera plantas en Estados Unidos, incluida una en Colorado, donde los trabajadores realizaron una huelga de tres semanas a principios de este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP