Fiscalía boliviana investiga a policías por supuesto robo de bienes de presunto narco uruguayo

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El fiscal de La Paz, Gabriel Gutiérrez, dijo el miércoles que cuatro policías que realizaron la requisa durante la captura de Marset están siendo investigados. Poco antes, la fiscalía imputó al capitán Guillermo Ruiz, quien estuvo en el operativo, por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto y concusión, entre otros.

Ruiz negó que se haya apropiado de las pertenencias de Marset para su beneficio y que sólo siguió órdenes. Hace tres días, el exdirector de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino, fue enviado a la cárcel preventivamente y se busca a los exjefes policiales que estuvieron al mando del operativo, el teniente coronel Erick Correa y el coronel Fernando Moreno.

Gutiérrez explicó que por la tarde se hizo la revisión de cuatro valijas que estaban vacías en La Paz, la capital de gobierno en la nación andina. Aseguró que solicitarán informes a la policía para identificar a todos los funcionarios que participaron en los operativos realizados en el domicilio de Marset y en un segundo inmueble.

El operativo, que fue uno de los más importantes en el gobierno del presidente conservador Rodrigo Paz, podría verse ensombrecido por la pesquisa, según los analistas.

La fiscalía en el caso de Ruiz solicita su detención preventiva por seis meses. El capitán esté recluido en una celda de la policía y se espera que en las próximas horas sea llevado a una audiencia ante un juez.

Paralelamente, la policía anunció que hará una auditoria sobre los automóviles que se decomisaron en el operativo.

El país andino libra una disputa entre cárteles brasileños que se pelean las rutas del narcotráfico en la frontera que comparte con Brasil luego de la captura de Marset y su envío a Estados Unidos, lo que ha provocando una ola de asesinatos y violencia en esa zona limítrofe, según las autoridades. Marset, de 34 años, está señalado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas. FUENTE: AP