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Fiscalía boliviana investiga denuncias de club Guabirá sobre amenazas a arquero y su familia

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Fiscalía boliviana inició el martes una indagación sobre las denuncias que presentó el club boliviano Guabirá sobre que su arquero recibió amenazas en su contra y su familia antes del partido que terminó en una goleada 6-0 ante Always Ready por el campeonato de primera división de Bolivia.

“El Ministerio Público ya activó las investigaciones bajo el delito de amenzas”, dijo el martes el abogado Christian Camacho de la Federación Boliviana de Fútbol en declaraciones a la televisora Red Uno.

Según la denuncia, mediante llamadas de un número sin identificación, el arquero Manuel Ferrel fue amenazado para que dejara marcar “tres o cuatro goles aproximadamente” o que les entregase un monto de dinero caso. De lo contrario, “iban a secuestrar a su madre”, de acuerdo con Herlan Rodríguez, el fiscal que investiga el caso.

El fútbol boliviano se ha visto cuestionado por varios casos de posible amaño de partidos. En 2023, el campeonato tuvo que ser suspendido debido a las denuncias de amaños, pero hasta la actualidad no se han conocido los resultados de las investigaciones.

Guabirá, club con sede en la ciudad de Montero en el oriente de Bolivia, visitó el domingo a Always Ready en El Alto. Tras concluir el partido, el técnico Leonardo Egüez y su plantel denunciaron las amenazas y posteriormente la oficializaron ante la policía.

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, explicó que la denuncia inicial fue presentada por Ferrel y que el lunes se sumó el club ante la policía y la fiscalía. Paz explicó que, inicialmente, el portero dijo que “su madre estaba secuestrada” pero al presentar la denuncia mencionó que la "amenazaron y nada más”.

El caso tomó revuelo en el país después que Egüez denunció presuntos amaños en un caso de apuestas ilegales.

El fiscal Rodríguez aseguró que el caso se investiga bajo el delito de amenazas y, a medida que avance la pesquisa, se puede ampliar.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, manifestó su preocupación y aseguró que se activaron las investigaciones correspondientes.

“Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades y con la dirigencia del club Guabirá. Queremos llegar hasta el fondo y que caigan los que tengan que caer”, dijo Costa.

También subrayó que la madre de Ferrel está a buen recaudo.

La dirigencia de Always Ready se solidarizó con el plantel y también pidió que se investigara el caso.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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