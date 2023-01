Fiscales: sentenciada directora de Theranos intentaría huir

Associated Press

Holmes reservó el pasaje sin retorno en 2022, pero lo canceló cuando los fiscales contactaron a los abogados de la empresaria acerca del “vuelo no autorizado”, dijeron los fiscales.

Los abogados de Holmes no respondieron a los mensajes telefónicos y por correo electrónico de The Associated Press. En un mensaje del 23 de enero de 2022 en respuesta a las inquietudes de los fiscales, los abogados dijeron que Holmes había reservado el pasaje antes de conocer el veredicto del jurado para asistir a una boda en México.