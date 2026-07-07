Fiscales consideran presentar video de compañero de piso en juicio por asesinato de Charlie Kirk

Matt Robinson y Amber Robinson – los padres de Tyler Robinson, el hombre acusado de matar a Charlie Kirk -- llegan al tribunal en Provo, Utah, el 7 de julio del 2026. (AP foto/Spenser Heaps) AP

El proceso judicial constituye hasta la fecha la presentación de pruebas más importante en el caso contra Tyler Robinson, de 23 años. Los investigadores creen que le disparó a Kirk desde una azotea, mientras el activista conservador y aliado del presidente Donald Trump hablaba ante una multitud de miles de personas en la Universidad Utah Valley el 10 de septiembre.

El agente Christopher Bagley declaró el lunes que presenció el tiroteo y luego fue a una azotea cercana con grava, donde parecía que alguien había estado tendido boca abajo con una línea de visión despejada hacia el lugar donde estaba Kirk.

Robinson está acusado de asesinato con agravantes y aún no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia. Sus abogados no han comentado sobre su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, han intentado que se descarte la pena de muerte, hasta ahora sin éxito.

Si los fiscales siguen el orden de la lista de pruebas que presentaron a principios de este año, exhibirán un video de la policía del condado de Washington del 11 de septiembre —el día en que Robinson se entregó— y el testimonio grabado del compañero de piso de Robinson.

Los fiscales alegan que Robinson confesó en una nota que dejó a su compañero de piso, quien también era su pareja sentimental, diciendo: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”.

Según los fiscales, Robinson también le envió mensajes de texto a su compañero de piso diciendo que apuntó contra Kirk porque “estoy harto de su odio”.

Los fiscales también han señalado que planean presentar pruebas de ADN que vinculan a Robinson con el arma presuntamente utilizada en el asesinato, hallazgos de la autopsia, declaraciones de testigos y video del asesinato de Kirk. Además, podrían argumentar que el tiroteo puso en peligro a otras personas en el acto universitario de Kirk, una circunstancia agravante que podría hacer que el delito sea castigado con la pena de muerte según la ley de Utah.

Familia de Kirk sale brevemente de la sala

Esta semana marca la primera vez que los padres de Kirk, Kathryn y Robert, y su viuda, Erika, han estado en la sala del tribunal desde que comenzó el caso.

Los padres de Robinson también han estado presentes y el lunes se sentaron unas filas detrás de los Kirk. Robinson permaneció en silencio entre sus abogados, mirando las pruebas de la fiscalía en un monitor y tomando notas ocasionalmente. Tenía las muñecas encadenadas a una cadena alrededor de la cintura.

Los fiscales mostraron varios videos gráficos del tiroteo de Kirk, incluidos el momento en que recibió el disparo y el personal de seguridad brindándole primeros auxilios, mientras exponían su caso ante el juez Tony Graf.

La familia de Kirk salió brevemente de la sala del tribunal en dos ocasiones: cuando Bagley comenzó a declarar sobre la llegada de Charlie Kirk al campus y nuevamente cuando los fiscales presentaron los videos. En ambas ocasiones, regresaron.

Estándar de pruebas es más bajo

El procedimiento se asemeja a un minijuicio, pero los fiscales solo necesitan demostrar que existen motivos razonables para creer que Robinson mató a Kirk y que debe ser juzgado. El estándar es más bajo que en un juicio, donde los fiscales deben probar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Eso significa, según expertos, que probablemente no será tan difícil que el caso proceda.

La abogada defensora Kathryn Nester objetó repetidamente las pruebas presentadas por los fiscales. En su mayoría, el juez desestimó sus objeciones.

Cuando ella le preguntó a Bagley sobre el hallazgo de una funda de pistola vacía en el suelo después de que la multitud huyó, él reconoció que nunca tomó custodia de la funda y que no sabía si se le habían tomado huellas dactilares.

Utah es un estado de porte abierto, lo que significa que las personas pueden portar armas a la vista o llevarlas ocultas sin permiso.

Graf dio la razón a la defensa para impedir la presentación de una recopilación de videos de vigilancia de la Universidad Utah Valley porque algunos habían sido alterados para acercar la imagen o se habían dibujado círculos alrededor de personas. Los fiscales dijeron que el martes intentarían de nuevo presentar ese video con las alteraciones eliminadas.

Erika Kirk dice que proceso es “doloroso recordatorio”

Antes de su muerte, Kirk y la organización que cofundó, Turning Point USA, movilizaron el voto juvenil conservador para ayudar a Trump a ganar un segundo mandato. El mandatario ha expresado su deseo de que Robinson reciba la pena de muerte.

Erika Kirk dijo durante el servicio conmemorativo de su esposo que perdona a Robinson.

Antes de la audiencia del lunes, agradeció a los simpatizantes en un comunicado por su amabilidad y sus oraciones.

“Cada procedimiento judicial sirve como un doloroso recordatorio de su muerte”, escribió, “y de la pérdida que ha impactado de manera irrevocable nuestras vidas y las vidas de sus hijos”.

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Brown reportó desde Billings, Montana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP