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Fiscal de Milán desestima caso de fraude contra exjefe arbitral italiano Gianluca Rocchi

MILÁN (AP) — El fiscal público de Milán ha desestimado el caso contra el exdesignador de árbitros italiano Gianluca Rocchi y su adjunto Andrea Gervasoni por presunto fraude deportivo.

ARCHIVO - Foto del 1 de agosto del 2020, el árbitro Gianluca Rocci sostiene el balón durante el encuentro de la Juventus y la Roma en la Serie A. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 1 de agosto del 2020, el árbitro Gianluca Rocci sostiene el balón durante el encuentro de la Juventus y la Roma en la Serie A. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

En abril se inició una investigación contra Rocchi, quien era el responsable de los árbitros en la Serie A y la Serie B. Se le acusaba de influir en decisiones del VAR y de alterar la designación de árbitros.

Sin embargo, un comunicado emitido el miércoles por la Fiscalía de Milán indicó que no encontró “ninguna prueba de un sistema estructurado destinado a interferir en las designaciones”.

Rocchi era investigado por incidentes durante la temporada 2024-25. Presuntamente cambió al árbitro designado para un partido del Inter de Milán por otro más favorable a la Nerazzurri.

El Inter, que esa temporada terminó a un punto del campeón de la Serie A, el Napoli, no fue implicado.

También se alegó que Rocchi interfirió con los protocolos del VAR durante un partido de la Serie A entre Udinese y Parma el 1 de marzo de 2025, al golpear la ventana de la cabina del VAR y recomendar que los árbitros solicitaran una revisión en el campo de un penal.

Los documentos relacionados con ese incidente fueron remitidos a la Fiscalía de Monza, ya que el lugar donde se encuentra la sala de Operaciones del VAR está bajo su jurisdicción.

Rocchi renunció de inmediato durante la investigación y primero fue reemplazado por Dino Tommasi y luego por Daniele Orsato.

“He hablado con él y está muy satisfecho; ahora consideraremos nuestros próximos pasos”, confirmó El abogado de Rocchi, Antonio D’Avirro. “Me reuniré con él mañana para tratar el asunto en detalle”. “Por suerte, la situación se resolvió rápidamente, aunque el precio que Rocchi tuvo que pagar fue alto”.

“No logro ver cómo esos ‘golpes’ podrían constituir fraude deportivo; estaban destinados a corregir un error grave que estaba cometiendo el árbitro, ciertamente no a alterar el resultado del partido. Desde el punto de vista jurídico, no veo cómo podría configurarse un caso de fraude deportivo”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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