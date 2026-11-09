americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fiscal federal en el estado de Washington carece de recursos para defender casos migratorios

TACOMA, Washington, EE.UU. (AP) — Ante la afluencia de peticiones de personas que alegan que están siendo detenidas ilegalmente en Estados Unidos por las autoridades federales de inmigración, la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste del estado de Washington informó el lunes que ya no cuenta con el personal suficiente para defender todos los casos y permitirá que los jueces fallen sin oposición del gobierno.

ARCHIVO - En esta imagen, extraída de un video, el exjuez de inmigración y actual primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, habla durante una entrevista el 6 de febrero de 2026 en las oficinas del Distrito Oeste del estado de Washington, en Seattle. (AP Foto/Cedar Attanasio, archivo)
ARCHIVO - En esta imagen, extraída de un video, el exjuez de inmigración y actual primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, habla durante una entrevista el 6 de febrero de 2026 en las oficinas del Distrito Oeste del estado de Washington, en Seattle. (AP Foto/Cedar Attanasio, archivo) AP

En una carta dirigida al juez federal de distrito David Estudillo, el fiscal federal interino Charles Floyd señaló que los casos de hábeas corpus dan inicio a un “litigio prolongado”, con numerosas audiencias, escritos y mociones que consumen los recursos de los fiscales.

“Por lo tanto, de ahora en adelante, para conservar recursos, habrá muchos casos de hábeas en los que la Fiscalía Federal ya no asumirá la responsabilidad de presentar una defensa en nombre de los demandados”, escribió Floyd.

El cúmulo de casos ha “afectado gravemente la capacidad del gobierno para responder” a las peticiones de inmigración, e impidió que los fiscales se ocupen de otros litigios civiles no relacionados, indicó. A consecuencia de ello, su oficina se negará a defender “muchos” casos de hábeas. No precisó cuántos casos podrían verse afectados.

A menudo los jueces han fallado contra el gobierno en casos presentados por decenas de miles de detenidos, en los que estos alegan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los estaba reteniendo ilegalmente. Ha sido una fuente de gran frustración para funcionarios del gobierno, y para jueces y activistas, que dicen que el ICE ha pisoteado los derechos individuales en medio de la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

La semana pasada, el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, dijo a Fox News que los tribunales se han visto sobrecargados por unos 85.000 casos migratorios de hábeas, en un momento en que el gobierno lleva a cabo una amplia represión de inmigrantes.

Floyd es un exjuez que, junto con otros tres jueces en el estado de Washington, abogó por prohibir que los tribunales de inmigración concedan fianza a los detenidos, una cuestión que ahora está ante la Corte Suprema federal.

Los magistrados sopesarán si los inmigrantes que han estado viviendo en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia, con el fin de determinar si deben permanecer detenidos mientras impugnan su posible deportación.

La mayoría de los tribunales de apelaciones que han examinado el tema han concluido que el detener a inmigrantes —incluidos quienes viven en Estados Unidos de manera ilegal— es violatorio de la ley federal si no se les concede una audiencia de fianza. Esas decisiones chocan con fallos de los circuitos 5º y 8º, que sostuvieron que los inmigrantes acusados de ingresar y permanecer ilegalmente en Estados Unidos deben ser detenidos mientras sus casos de deportación estén pendientes.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump dice que cree que la guerra con Irán "ha terminado en la práctica"

Un Toyota Highlander modelo 2028. Foto entregada por Toyota. (Cortesía de Toyota Motor Sales U.S.A. via AP).

Caen ganancias de Toyota en el segundo trimestre, pero la empresa prevé repunte para el año

Michael Carman vota en una tienda de comestibles Checkers el día de la elección en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre de 2026, en Lawrence, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel)

Inflación, aranceles y revuelta de votantes: el veredicto sobre la economía de Trump en la elección

ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

OFICIAL: Mario Díaz-Balart gana la reelección en Florida tras ajustada batalla contra la demócrata Nicole Locklin

CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

CUBA RECONOCE DESVENTAJA MILITAR ANTE EEUU: La Habana dice que prefiere negociar antes que combatir

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Juez rechaza demanda de Eliott Rodríguez contra Alina García y continúa el recuento de María Elvira Salazar

Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

CUBA SE PREPARA PARA UNA POSIBLE GUERRA CON EEUU: Ernesto Soberón lanza advertencia desde Rusia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter