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Finales WTA: Linda Noskova vence a Coco Gauff y llega a semifinales

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Linda Noskova se convirtió el martes en la primera en clasificarse a la fase de las cuatro mejores de las Finales WTA al derrotar 6-3, 6-3 a Coco Gauff en 1 hora y 15 minutos.

La checa Linda Noskova regresa la bola a la rusa Ekaterina Alexandrova en el encuentro de cuarta ronda del Abierto de China el martes 6 de octubre del 2026. (AP Foto/Andy Wong)
La checa Linda Noskova regresa la bola a la rusa Ekaterina Alexandrova en el encuentro de cuarta ronda del Abierto de China el martes 6 de octubre del 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

“Coco es una gran competidora, así que hoy estaba preparada para todo lo que se me viniera encima. Siento que me mantuve firme en muchas situaciones difíciles”, expresó Noskova (8).

Noskova, la vigente campeona de Wimbledon, ganó en sets corridos para avanzar más allá de la ronda de todas contra todas. El pasaje restante del Grupo 1 se definirá entre Gauff y Jessica Pegula, quien el martes dejó fuera de la pelea a Marta Kostyuk.

A sus 21 años, Noskova disputa por primera vez las Finales WTA después de conquistar en julio su primer título de Grand Slam. Tras su triunfo del domingo sobre Kostyuk, encadenó una sólida actuación ante Gauff, quien venció por estrecho margen a Pegula en su primer partido de la fase de todas contra todas.

Gauff, de 22 años y la mujer más joven en disputar cinco Finales WTA consecutivas desde Martina Hingis (1996-2000), quedó abajo con un doble quiebre en el primer set y no pudo seguir el ritmo consistente de juego de Noskova.

Noskova ganó cinco juegos seguidos para llevarse el set y colocarse 3-0 arriba, y conectó su noveno ace en match point.

Pegula, subcampeona de las Finales WTA en 2023, mantuvo vivas sus opciones de volver a las semifinales al vencer a Kostyuk, después de dos derrotas ante la ucraniana esta temporada. Kostyuk ingresó a última hora como suplente al cuadro de ocho jugadoras tras el retiro de la número 1 del mundo Elena Rybakina, debido a una enfermedad viral.

Aunque no tiene ninguna posibilidad de avanzar a las semifinales, Kostyuk enfrentará a Gauff el jueves con la oportunidad de no quedar con marca de 0-3 en la primera fase y de ganar 230.000 dólares adicionales en premios. La clasificación final del Grupo 1 se determinará con los resultados del jueves.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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