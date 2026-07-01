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Finales de la WTA pasan de Arabia Saudí a Indian Wells en noviembre

LONDRES (AP) — Las Finales de la WTA, el evento de élite que cierra la temporada en el tenis femenino, cambiarán de sede este año y pasarán de Arabia Saudí a Indian Wells, California.

Las finales de 2026, para las que se clasifican las ocho mejores jugadoras de individuales y las mejores parejas de dobles, están programadas del 8 al 15 de noviembre.

“Tras dos años de gran impacto de las Finales de la WTA en Riad, la WTA solicitó trasladar las Finales de la WTA de 2026 a una nueva sede anfitriona”, indicó el circuito de tenis femenino. “La Federación Saudí de Tenis aceptó la propuesta de la WTA, y ambas organizaciones acordaron de manera mutua la conclusión del acuerdo de organización y siguen orgullosas de los logros alcanzados a través de su alianza”.

Indian Wells también alberga en marzo un torneo Masters 1000, tanto para hombres como para mujeres.

“El Indian Wells Tennis Garden ofrece un escenario excepcional para las Finales de la WTA”, añadió la presidenta de la WTA, Valerie Camillo.“Desde sus instalaciones de clase mundial y su apasionada base de aficionados hasta su probada capacidad para organizar eventos de tenis de primer nivel, el recinto ofrece todo lo necesario para exhibir lo mejor del tenis femenino".

Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka en el partido por el campeonato de las finales del año pasado.

Rybakina obtuvo 5,23 millones de dólares tras terminar 5-0 en el evento. La WTA indicó que esa fue la mayor bolsa en la historia del deporte femenino. Sabalenka ganó 2,7 millones de dólares como subcampeona.

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