El técnico de Arsenal Mikel Arteta durante el partido contra Slavia Praga en la Liga de Campeones, el miércoles 4 de noviembre de 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Resulta que hay un ámbito que no ha podido controlar: que sus jugadores revelen secretos del equipo mediante un juego de fantasía en internet.

En el ejemplo más reciente de un problema creciente para los técnicos de la Liga Premier, el extremo del Arsenal Christos Tzolis reveló sin querer una pista de que volvería a la acción tras un mes de baja por lesión al incluirse a sí mismo en su propio equipo en el juego Fantasy Premier League, que juegan más de 11 millones de personas en todo el mundo.

Esa información fue detectada por algunos creadores de contenido del juego, muy atentos a los detalles, y, efectivamente, Tzolis fue incluido en el equipo de Arsenal al día siguiente para la victoria 1-0 de los campeones ingleses sobre Liverpool en Anfield.

Proteger las alineaciones es algo muy importante en el fútbol —de ahí las limitaciones a la presencia de los medios en los entrenamientos y el revuelo que se desató cuando se descubrió que Southampton había utilizado a un analista para realizar filmaciones no autorizadas de rivales durante sus prácticas la temporada pasada.

Por eso, Arteta ha tomado medidas para combatir el problema. The Athletic informó que ha prohibido a los jugadores de Arsenal incluirse a sí mismos o a sus compañeros en sus alineaciones de fantasía.

Arteta habló del asunto el viernes y comentó que ha tenido un impacto “con Christos, con el plantel y también con mis hijos”.

“Constantemente me preguntan por las alineaciones también porque quieren saber”, señaló entre risas, antes de adoptar un tono más serio.

“Es un tema, algo que está ocurriendo en nuestra sociedad ahora mismo y es algo nuevo; no lo habíamos afrontado (antes). Tenemos que implementar cosas nuevas”, añadió.

Arteta insistió en que “la confidencialidad es algo crítico” para los equipos que quieren tener éxito.

“Porque se trata de confianza, de lo que estás intentando hacer, y eso debería mantenerse como un gran secreto”, afirmó. “Y tomaremos medidas para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”.

A principios de este mes, la BBC informó que Chelsea envió un correo electrónico a su personal para advertirles sobre las posibles consecuencias de hacer selecciones de equipo en Fantasy Premier League usando información interna sobre lesiones.

Eso ocurrió después de que el delantero de Chelsea Joao Pedro fuera retirado de los equipos de fantasía de su compañero Morgan Rogers y de otros miembros del personal antes de que se hiciera pública la noticia de una lesión del brasileño.

Más tarde, el técnico de Chelsea Xabi Alonso, dijo que él “no está metido en eso del equipo de fantasía”, por lo que no estaba al tanto.

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FUENTE: AP