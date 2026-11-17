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Arthur Fils reacciona tras derrotar a Rafael Jódar en las Finales de la ATP, el martes 17 de noviembre de 2026, en Turín. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Fils necesita otro buen resultado contra el número uno mundial Alexander Zverev, en su último partido de la fase de grupos, para avanzar a las semifinales del torneo de cierre de temporada.

Jódar evidenció molestias físicas al promediar el segundo set y le dieron un medicamento para mezclar en su botella de agua durante una pausa médica. También se comió un plátano y luego un gel y una barra energética durante el siguiente cambio de lado.

Ambos jugadores venían de sucumbir en sus estrenos, y Jódar quedó al borde de la eliminación con dos derrotas.

Más tarde, Zverev enfrentaba a Ben Shelton en la revancha de la reciente final del Abierto de Estados Unidos.

Zverev puede avanzar si vence a Shelton en sets corridos, mientras que Shelton puede asegurar un lugar en semifinales con una victoria de cualquier tipo.

Fils, de 22 años, es el primer francés en competir en las Finales de la ATP desde Gael Monfils hace una década.

Jódar, de 20 años, es el primer hombre en clasificarse a la cita de fin de año en la misma temporada en la que debutó en el circuito a nivel de gira. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP