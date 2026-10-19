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Filipinas convoca al embajador chino para protestar por comentarios sobre uso de la fuerza

MANILA, Filipinas (AP) — El gobierno filipino citó al embajador chino el lunes para protestar por unas declaraciones que consideró una amenaza de usar la fuerza, y afirmó que no aceptará intentos de intimidar a funcionarios filipinos críticos de las acciones de Beijing en el disputado mar de China Meridional.

En esta imagen publicada por la Oficina para Diplomacia Exterior del Departamento Filipino de Exteriores, la secretaria de Exteriores, Ma. Theresa Lazaro, a la izquierda, posa con el embajador chino, Jing Quan que fue citado en el departamento en Manula, el lunes 19 de octubre de 2026. (Departamento Filipino de Exteriores para Diplomacia Exterior via AP)
En esta imagen publicada por la Oficina para Diplomacia Exterior del Departamento Filipino de Exteriores, la secretaria de Exteriores, Ma. Theresa Lazaro, a la izquierda, posa con el embajador chino, Jing Quan que fue citado en el departamento en Manula, el lunes 19 de octubre de 2026. (Departamento Filipino de Exteriores para Diplomacia Exterior via AP) AP

La secretaria de Relaciones Exteriores, Ma. Theresa Lazaro, transmitió al embajador chino Jing Quan la seria preocupación del gobierno filipino y su “enérgica objeción” a la declaración que él hizo el jueves, informó el Departamento de Relaciones Exteriores en Manila.

China y Filipinas llevan mucho tiempo enfrentadas por territorios en el mar de China Meridional, pero en los últimos años se han intensificado los tensos choques en el mar y los duros cruces de declaraciones entre Manila y Beijing bajo el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

China reclama prácticamente toda la vía marítima, una ruta clave del comercio mundial, como territorio soberano. Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también tienen reclamaciones separadas sobre esas aguas.

El departamento indicó que “se reserva el derecho de emprender nuevas acciones diplomáticas según lo considere necesario”. Algunos legisladores filipinos han pedido que se censure al embajador o que se le expulse del país.

No hubo una reacción inmediata del gobierno chino, pero su embajada en Manila dijo el viernes que el comunicado inicial del Departamento filipino de Exteriores filipino, en el que lamentaba las declaraciones de Jing, había sacado de contexto las palabras del embajador y había empleado “citas selectivas y una interpretación exagerada” de sus comentarios.

En un aparte de un foro en Manila el jueves, reporteros le pidieron a Jing que comentara las declaraciones del secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro Jr., quien señaló a China como un “alborotador” en la región. Jing respondió que esa caracterización era “un disparate” y añadió que Filipinas debería sentirse afortunada de tener a China como vecino.

“Si quisiéramos usar la fuerza, podríamos ganar fácilmente. Pero no, no elegiremos la fuerza y amamos la paz”, manifestó Jing. “En esta región, disfrutamos de paz. Miren otras regiones: Ucrania, Gaza e incluso Venezuela”.

Lazaro le dijo a Jing el lunes que su declaración “fue provocadora e inaceptable y no contribuye a crear entendimiento”, señaló el departamento en Manila.

“Como democracia, Filipinas valora la libertad de expresión y la pluralidad de voces, y no aceptará intentos de un enviado extranjero de intimidar a quienes las ejercen”, añadió.

El gobierno de Marcos ha ampliado los compromisos militares y de defensa con su aliado por tratado, Estados Unidos, y con otros aliados de seguridad, incluso mediante el aumento de ejercicios conjuntos de combate en el mar de China Meridional. China se ha opuesto a esas maniobras, pero ha realizado sus propios ejercicios militares en las aguas en disputa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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