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Fifa provoca ovaciones en el Abierto Británico. Y no tiene nada que ver con el fútbol

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Se han escuchado rugidos de apoyo a Fifa alrededor de los links de Royal Birkdale esta semana.

Fifa Laopakdee, de Tailandia, se retira del tee del hoyo 17 durante una ronda de práctica para el Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/David Goldman)
Fifa Laopakdee, de Tailandia, se retira del tee del hoyo 17 durante una ronda de práctica para el Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/David Goldman) AP

No, no a la organización de fútbol sometida a un intenso escrutinio.

En cambio, han estado dirigidos a un universitario de Tailandia que tiene un nombre memorable y que acaba de vivir una semana memorable en el Abierto Británico.

Fifa Laopakdee firmó una tarjeta de 80 golpes para no superar el corte el viernes, pero ha destacado en este rincón del noroeste de Inglaterra y no solo por el sobrenombre juguetón que su padre, Peter, amante del fútbol, le puso cuando era un bebé, en consonancia con la cultura tailandesa.

Según Laopakdee, de 21 años, la elección estaba entre dos nombres: Fifa, por la organización mundial del fútbol, o Uefa, por el organismo rector del fútbol europeo.

Fifa fue el elegido, y así es como seguirá llamándose en lugar de su verdadero primer nombre, Pongsapak, a medida que avance su carrera en el golf.

“Si uso Fifa cuando me haga profesional, creo que seré más memorable”, comentó. “Parece que la gente recordará más mi nombre”.

Entonces, ¿qué piensa de tener el mismo nombre que el organismo del fútbol dirigido por Gianni Infantino, que de vez en cuando acapara titulares por las razones equivocadas —como, por ejemplo, en el Mundial en curso que se disputa en Norteamérica?

“Los han llamado dictadores, amañados, montados, corruptos... A mí me parece gracioso, porque soy un gran aficionado al fútbol”, manifestó. “Me parece extremadamente divertido”.

Laopakdee, que apoya al equipo inglés Chelsea, estudia en la Universidad Estatal de Arizona y está jugando el Abierto después de ganar el año pasado el Campeonato Amateur Asia-Pacífico. Eso también le aseguró un lugar en el Masters de este año, donde no llegó al fin de semana tras entregar rondas de 80 y 75.

Lo que ha vivido en los últimos tres meses le ha cambiado la vida.

“Es una gran oportunidad para mí, eso seguro, sentir esta presión, asumir esta presión y tener la oportunidad de jugar en este evento en representación de los amateurs asiáticos”, expresó. “Es un honor enorme. Estoy deseando volver”.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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