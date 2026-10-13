americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

FIFA propone distribuir 6.300 millones de dólares para desarrollo del fútbol a sus asociaciones

SAO PAULO (AP) — La FIFA propondrá a sus miembros un fondo de 6.350 millones de dólares para el desarrollo del fútbol entre 2027 y 2030, incluido un aumento a 25 millones de dólares para cada asociación nacional, según un documento revisado por The Associated Press el martes.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino asiste al encuentro entre España y Corea del Norte de la Copa Mundial femenina sub20 el 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino asiste al encuentro entre España y Corea del Norte de la Copa Mundial femenina sub20 el 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

El organismo rector mundial del fútbol señaló en un documento que utilizará el éxito financiero del más reciente Mundial “para reforzar la inversión en el desarrollo del fútbol en las 211 asociaciones miembro de la FIFA, confederaciones y otras partes interesadas”. Originalmente, cada asociación iba a recibir 10 millones de dólares por el periodo de cuatro años.

El documento, fechado el 14 de octubre, indica que la FIFA propuso distribuir más de 3.500 millones de dólares de sus reservas financieras “sobre la base del éxito comercial sin precedentes” del Mundial de 48 equipos.

La medida se produce mientras los dirigentes del fútbol europeo buscan un candidato para que compite contra el presidente Gianni Infantino en la próxima elección. El divisivo plan de inversión privada de Infantino para el Mundial —que fue descartado a los pocos días de darse a conocer en julio— llevó a la UEFA a actuar.

Infantino, quien se convirtió en presidente de la FIFA en 2016, busca la reelección el próximo año.

El documento añadió que el plan financiero “se finalizará por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2026, sujeto a la aprobación final del 77º Congreso de la FIFA en marzo de 2027”. El organismo rector del fútbol también indicó que ofrecerá 99 millones de dólares a cada una de las seis confederaciones continentales.

“Si se acepta, la propuesta más que duplicará el nivel de financiación de distribución previsto para el periodo 2027-2030, con un enfoque específico en la inversión y el desarrollo del fútbol femenino y juvenil”, señaló la FIFA.

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

Cuba abre sus refinerías y depósitos de combustible a la inversión privada en medio de la crisis energética

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión con el presidente Donald Trump sobre la coalición multinacional de política y seguridad “Escudo de las Américas” al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter