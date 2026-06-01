FIFA lanza proyecto de salud y rendimiento para atender a atletas femeninas

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Scarlett Camberos, del América de México, en el centro, levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa de Campeones Femenina de la CONCACAF contra el Washington Spirit de Estados Unidos en Pachuca, México, el sábado 23 de mayo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

La iniciativa, una serie de módulos en línea, ofrece investigaciones revisadas por pares, datos y conocimientos sobre 13 temas que afectan a las atletas, desde el embarazo y la fertilidad hasta la recuperación y la nutrición.

Actualmente, solo el 6% de la investigación en ciencias del deporte se centra exclusivamente en las mujeres, según la FIFA. Como resultado, a menudo se entrena a las mujeres con métodos desarrollados para atletas masculinos debido a la falta de información disponible sobre cómo optimizar el rendimiento femenino.

Además de las atletas, el Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino de la FIFA busca educar a entrenadores y administradores en todos los niveles del deporte, así como al personal de equipos, ligas y federaciones. También aspira a normalizar el lenguaje, al tiempo que rompe tabúes y conceptos erróneos en torno a la salud de las mujeres.

“El objetivo de la FIFA es optimizar la salud, el bienestar y el rendimiento de cada futbolista, y mejorar el conocimiento sobre mujeres y niñas en el fútbol en todos los niveles del juego. En conjunto, podemos hacer mucho más para apoyar mejor a nuestro creciente número de jugadoras y garantizar que sean entrenadas, respaldadas y comprendidas de acuerdo con sus necesidades específicas como mujeres”, manifestó el lunes en un comunicado Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA.

La iniciativa se basa en un proyecto piloto que el organismo rector del fútbol implementó antes de la Copa Mundial Femenina de 2023, que ofreció programas de entrenamiento especializados diseñados para mujeres.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP