FIFA indica que gradas lucen vacías en partido del Mundial porque hinchas estaban en los pasillos

La foto del jueves 11 de junio de 2026 muestra varios espacios vacíos en las gradas del Estadio de Guadalajara, México, durante el encuentro mundialista del jueves 11 de junio de 2026, entre Corea del Sur y República Checa (AP Foto/Moisés Castillo) AP

Fue posible ver muchos espacios vacíos en el Estadio de la ciudad occidental de Guadalajara, con capacidad para 45.664 personas. Incluso en secciones del centro de las gradas se observaban numerosos lugares desocupados y otros asientos vacíos estaban dispersos por el recinto.

La asistencia anunciada fue de 44.985 espectadores, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados y de espectadores presentes dentro del perímetro del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento determinado durante el partido”, señaló la FIFA.

El órgano rector del fútbol mundial añadió que trabaja estrechamente con las autoridades del estadio y los equipos de boletería para garantizar que todas las cifras publicadas se basen en datos operativos verificados.

“Tengan en cuenta que, durante el partido de anoche en Guadalajara, se pudo ver a varios aficionados con boleto de pie en los pasillos en lugar de permanecer en sus asientos asignados durante todo el encuentro”, añadió la FIFA.

En efecto, hubo una cantidad significativa de aficionados de pie en los pasillos y junto a los puestos de comida durante todo el partido del jueves.

También hubo algunos asientos vacíos en Toronto El estadio de esa ciudad estuvo casi lleno el viernes para el primer partido del Mundial de Canadá en casa, pero hubo algunos espacios desocupados, en particular cerca del campo en la parte baja de las gradas, y en una esquina alta de asientos temporales.

El Estadio de Toronto, con una capacidad oficial de 43.036, es la sede más pequeña del torneo y tuvo que añadir asientos adicionales para cumplir con los estándares mínimos de la FIFA. La asistencia anunciada el viernes fue de 43.002.

El fin de semana deportivo era ajetreado en Toronto. Los Azulejos recibían a los Yankees de Nueva York en el béisbol y el Abierto Canadiense de golf se realizaba aproximadamente a una hora de distancia.

FIFA cobró precios récord por entradas del Mundial

La FIFA ha estado cobrando precios sin precedentes por las entradas en los 11 estadios en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El organismo utilizó precios dinámicos y ha aumentado los precios repetidamente desde que las entradas salieron a la venta el otoño boreal pasado.

Infantino defendió esos precios el miércoles al afirmar que se ajustan al mercado norteamericano. Sin embargo, han surgido críticas por precios de lista que han llegado a cifras de cinco dígitos.

Antes del jueves, cuando comenzó el certamen, 29 partidos tenían localidades agotadas (con asientos para sillas de ruedas disponibles en algunos de ellos) y 75 aún tenían entradas disponibles.

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La periodista de The Associated Press Lexie Linderman en Toronto contribuyó a este informe.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP