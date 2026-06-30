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FIFA explica motivos para anulación polémica de gol de Alemania ante Paraguay en el Mundial

ATLANTA (AP) — La FIFA explicó el martes la aplicación más estricta de las reglas que derivó en que se invalidara un gol a Alemania durante el encuentro de dieciseisavos de final en el que fue eliminada el lunes por Paraguay.

La pantalla del estadio en Foxborough, Massachusetts, muestra un aviso de que un gol del alemán Jonathan Tah fue invalidado en el encuentro mundialista ante Paraguay, el lunes 29 de junio de 2026 (AP Foto/Martin Meissner)
La pantalla del estadio en Foxborough, Massachusetts, muestra un aviso de que un gol del alemán Jonathan Tah fue invalidado en el encuentro mundialista ante Paraguay, el lunes 29 de junio de 2026 (AP Foto/Martin Meissner) AP

El gol de cabeza del defensor Jonathan Tah en el tiempo extra fue anulado tras una revisión de video debido a una falta sobre el arquero Orlando Gill.

Las repeticiones mostraron que Waldemar Anton, de Alemania, empujó a Gill, quien se fue al suelo. Pero el contacto mínimo llevó a críticas sobre la decisión.

Alemania terminó perdiendo el partido de dieciseisavos de final en una tanda de penales. Tah envió por encima del travesaño un disparo que resultó decisivo desde el punto penal.

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, manifestó que a los silbantes se les había pedido sancionar los casos en los que los jugadores intentan bloquear a los rivales y no hacen ningún intento por jugar el balón, especialmente cuando se trata de arqueros.

“Aunque mantener una posición no es una falta en sí, cuando un jugador atacante no está interesado en el balón y se mueve deliberadamente, aunque sea de forma marginal, con la clara intención de obstruir el movimiento de los oponentes y le impide defender, entonces los árbitros, y el VAR cuando sea necesario, deben analizar cuidadosamente el incidente e intervenir”, explicó Colina. “Esto es especialmente así cuando la táctica busca impedir que el arquero rival pueda defender el arco.

“Se informó a entrenadores y jugadores, por lo que no debería sorprender que los árbitros sancionen estas faltas”.

Collina señaló que las medidas para frenar la pérdida deliberada de tiempo habían sido exitosas.

Ahora hay límites de tiempo para los despejes de arco, los saques de banda y las sustituciones, mientras que los jugadores están obligados a salir del campo durante un minuto después de una lesión.

“Todas estas medidas han sido muy efectivas y consideradas unánimemente como innovaciones muy positivas”, aseveró Colina.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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